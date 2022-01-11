Son dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Torrent ile yardımcılık için görüştük ama teknik direktör olması için anlaştık.

Galatasaray'da Fatih Terim'in boşluğu çabuk doldu. Burak Elmas, Terim'in ayrılığından sonra düzenlediği basın toplantısında yeni hocanın Domenec Torrent olduğunu açıkladı.

Guardiola'nın yardımcısı Torrent, Galatasaray'ın hocası oldu

İşte Burak Elmas'ın açıklamaları:

"YARDIMCILIK İÇİN GÖRÜŞTÜK"

"Domenec Torrent ile yardımcılık için görüştük ama teknik direktör olması için anlaştık. Kendisi hakkında topladığım görüşlerden sonra bu kanaati getirdim.

"ÖNEMLİ KİŞİLERLE GÖRÜŞTÜM"

Uzun vadede bu görevi yapacak kişilerle görüştüm. Tüm görüşmelerin sonunda en uygun kişinin Domenec Torrent olduğuna karar verdim.

"EN UYGUN İSİM"

Başka isimlerle de görüştük ancak kendisinin bizim projemize en uygun isim olduğunu düşündük. Domenec Torrent'in Galatasaray için camiamız için hayırlı olmasını diliyorum.

"HOCA İLE HEMFİKİRDİK"

Mevcut ekibe katkı verecek bir antrenörün, ileride Fatih Terim hocamızın görevini üstlenecek biri olması konusunda Fatih hoca ile hemfikirdik.

"PLANLAR DEĞİŞMEDİ"

Planlar değişmedi, uygulayacak kişi açısından farklı kararlar verebiliriz. Bir karar verdik, sebebiyle ilgili bir açıklama yapmayı uygun görmüyorum. Alınan karara ve Galatasaray'a faydasına bakmak lazım.

"TÜRK YARDIMCI GETİRECEĞİZ"

Domenec Torrent'in yanına bir Türk yardımcı antrenör düşünüyoruz. Görüştüğümüz bazı isimler var. Anlaşma sağlanınca biz gerekli açıklamayı yapacağız.

"SEÇİM KARARI ALMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Seçim kararı almayı düşünmüyorum. Karar verici Galatasaray Spor Kulübü üyeleridir. Bu yoldan dönmeyeceğiz. Geçmiş seçimden çıkan bazı adayların, tekrar seçime hazırlandığını biliyoruz ama burada Galatasaray esastır. Güvenoyu gerektirecek bir durum yok."