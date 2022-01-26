Son Dakika: Galatasaray'da yaprak dökümü! Taraftarın tepkisini çeken yıldızla yollar ayrıldı

Galatasaray'dan ayrılık haberleri peş peşe geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, DeAndre Yedlin ve Atalay Babacan'la yolları ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, Yedlin'in sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği belirtilirken, Babacan'ın ise sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiralandığı belirtildi.

"TEŞEKKÜRLER YEDLİN"

DeAndre Yedlin'e sosyal medyadan veda eden Galatasaray, "Gösterdiğin mücadele ve takımımıza katkıların için teşekkürler Yedlin" ifadelerini kullandı. ABD'li sağ bek sarı-kırmızılı formayla çıktığı 36 maçta 1 gol-1 asist yapma başarısı gösterdi.