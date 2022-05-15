Son dakika haberi | Güründe şehit Ömer Halis Demirin adıyla turnuva düzenlendi - Son Dakika
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Son dakika haberi | Güründe şehit Ömer Halis Demirin adıyla turnuva düzenlendi

15.05.2022 14:31
Son dakika haberi | Güründe şehit Ömer Halis Demirin adıyla turnuva düzenlendi

Son dakika haberler... Sivas'ın Gürün ilçesinde 'Mirasım Vatanım' projesi bünyesinde ilkokullar arası Ömer Halisdemir' in ismiyle futbol turnuvası düzenlendi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde 'Mirasım Vatanım' projesi bünyesinde ilkokullar arası Ömer Halisdemir' in ismiyle futbol turnuvası düzenlendi.

Turnuva Gürün Kaymakamlığı himayesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gürün İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü'nün katkıları ile ilçe kapalı spor salonunda düzenledi. Turnuvada Kurultay İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Vali Tuncel İlkokulu, Atatürk İlkokulu, Kemal Özalper İlkokulu ve Suçatı İlkokulu olmak üzere toplamda 6 okul kıyasıya mücadele etti. Zorlu geçen maçların ardından birinciliği Atatürk İlkokulu, ikinciliği Vali Tuncel İlkokulu, üçüncülüğü ise Cumhuriyet İlkokulu kazandı. - SİVAS

Son dakika haberi | Güründe şehit Ömer Halis Demirin adıyla turnuva düzenlendi
Son dakika haberi | Güründe şehit Ömer Halis Demirin adıyla turnuva düzenlendi
Son dakika haberi | Güründe şehit Ömer Halis Demirin adıyla turnuva düzenlendi
Son dakika haberi | Güründe şehit Ömer Halis Demirin adıyla turnuva düzenlendi
Son dakika haberi | Güründe şehit Ömer Halis Demirin adıyla turnuva düzenlendi

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Ömer Halisdemir, Hisarcık, Gürün, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi | Güründe şehit Ömer Halis Demirin adıyla turnuva düzenlendi - Son Dakika


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