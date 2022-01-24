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Trabzonspor, prensipte anlaştığı Enis Destan'ı Trabzon'a getirdi - Son Dakika

Trabzonspor, prensipte anlaştığı Enis Destan'ı Trabzon'a getirdi

24.01.2022 11:08

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Altınordu'nun genç forveti Enis Destan'ı Trabzon'a getirdi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Altınordu'nun genç forveti Enis Destan'ı Trabzon'a getirdi.

Enis Destan, hava limanında gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek, "Büyük bir camiaya geliyorum. Hayırlısı olsun." dedi.

Dün akşam Trabzonspor'un Galatasaray ile oynadığı karşılaşmaya izlediğini ifade eden genç forvet, "Öncelikle kendimi sahanın içinde gördüm. Çok duygulandım, mutlu oldum. Son dakikalarda gelen gollerle kazandık. Ruhumuzu ortaya koyduk. inşallah şampiyon olacağız." şeklinde konuştu.

Bordo-mavili takımın Enis Destan ile sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Trabzonspor, prensipte anlaştığı Enis Destan'ı Trabzon'a getirdi
Trabzonspor, prensipte anlaştığı Enis Destan'ı Trabzon'a getirdi
Trabzonspor, prensipte anlaştığı Enis Destan'ı Trabzon'a getirdi
Trabzonspor, prensipte anlaştığı Enis Destan'ı Trabzon'a getirdi
Trabzonspor, prensipte anlaştığı Enis Destan'ı Trabzon'a getirdi

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Trabzonspor, Altınordu, Trabzon, Destan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor, prensipte anlaştığı Enis Destan'ı Trabzon'a getirdi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Trabzonspor, prensipte anlaştığı Enis Destan'ı Trabzon'a getirdi - Son Dakika
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