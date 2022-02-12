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Son dakika haberleri: Başakşehir'e 3 puanı yeni transferleri getirdi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Başakşehir'e 3 puanı yeni transferleri getirdi

12.02.2022 17:56
Son dakika haberleri: Başakşehir'e 3 puanı yeni transferleri getirdi

Son dakika haberleri... Medipol Başakşehir'in sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada goller yeni transferlerden geldi.

Medipol Başakşehir'in sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada goller yeni transferlerden geldi. İlk golü Pizzi atarken, asisti ise Trezeguet yaptı. Turuncu-lacivertlilerin ikinci golünü de devre arasında kadroya katılan Serdar Gürler kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir, evinde Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilerin yeni transferleri Pizzi, Trezeguet ve Salih Uçan da ilk kez formayı giydi. Portekizli Pizzi ile Mısırlı Trezeguet, müsabakaya 11'de başlarken, Salih ise 64. dakikada Chadli'nin yerine oyuna dahil oldu.

Özellikle mücadelenin ilk yarısında etkili bir performans gösteren Pizzi - Trezeguet ikilisi, Başakşehir'i galibiyete taşıyan isimlerin başındaydı. Dakikalar 34'ü gösterdiğinde Trezeguet'in pasında Pizzi, ağları sarsmayı başardı.

İstanbul ekibinin ikinci golü de devre arasında transfer edilen Serdar Gürler tarafından 87. dakikada geldi. Serdar, turuncu-lacivertlilerle üçüncü maçında ilk gol sevincini yaşadı. - İSTANBUL

Son dakika haberleri: Başakşehir'e 3 puanı yeni transferleri getirdi
Son dakika haberleri: Başakşehir'e 3 puanı yeni transferleri getirdi
Son dakika haberleri: Başakşehir'e 3 puanı yeni transferleri getirdi

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Serdar Gürler, Gaziantep FK, Başakşehir, Pizzi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri: Başakşehir'e 3 puanı yeni transferleri getirdi - Son Dakika Spor


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