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Son Dakika: Merak edilen soru cevaplandı! Galatasaray, Fatih Terim'in maaşını açıkladı - Son Dakika

Son Dakika: Merak edilen soru cevaplandı! Galatasaray, Fatih Terim'in maaşını açıkladı

02.11.2021 18:21

Son dakika: Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Fatih Terim'in maaşıyla ilgili açıklama yaptı. Epözdemir, "40 milyon liralar, 3.5 milyon eurolar gerçek değil. Hocamız 21 milyon lira ücret almaktadır" dedi.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Fatih Terim'in senelik 3.5 milyon euro maaş aldığı iddialarını yalanladı. Epözdemir, sponsorluk anlaşmasında Terim'in sözleşme detaylarını paylaştı.

Son Dakika: Merak edilen soru yanıt buldu! Galatasaray, Fatih Terim'in maaşını açıkladı

Rezan Epözdemir, daha önce 2 milyon euro üzerinden 18 milyon TL kazanan Fatih Terim ile yeni sözleşea kapsamında 21 milyon TL üzerinden anlaşma yaptıklarını ifade etti. Özdemir ayrıca deneyimli çalıştırıcının maaşının bugünkü kur üzerinden 1.9 milyon avroya tekabül ettiğinin altını çizdi.

"21 MİLYON TL"

Epözdemir, "Bu konuşulan paralar afaki. Belirtmek isterim ki hocamız boş mukaveleye imza attı. Biz de hakkaniyetli bir şekilde belirlememizi yaptık. Hocamız 18 Milyon TL yani 2 Milyon euro alıyordu. Sözleşme yapıldığı gün euro 10,5'lardaydı, yani 21 Milyon TL'ye denk geliyor. Biz bu rakamı arttırmadan, 21 Milyon TL üzerinden anlaşma yaptık. Bugünkü kurdan 1,9 Milyon euroya tekabül ediyor" diye konuştu.

Son Dakika: Merak edilen soru cevaplandı! Galatasaray, Fatih Terim'in maaşını açıkladı

Rezan Epözdemir, Türk Lirası, Fatih Terim, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Merak edilen soru cevaplandı! Galatasaray, Fatih Terim'in maaşını açıkladı - Son Dakika Spor


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