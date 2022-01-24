Son Dakika: Trabzonspor, Enis Destan transferi için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Altınordu'nun yetenekli golcüsü Enis Destan'ı resmen kadrosuna kattı. Bordo-Mavililer, Altınordu'ya 600 bin euro fesih bedeli ödeyecek.

İşte Trabzonspor'un yaptığı açıklama:

"600 BİN EURO ÖDEME YAPILACAK"

"Profesyonel futbolcu Enis Destan'ın, Kulübümüze transferi konusunda Altınordu A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Altınordu A.Ş.'ye sözleşme fesih bedeli olarak, taksitler halinde toplam 600.000.-EUR + KDV ödenecektir."

"HER SEZON 250 BİN LİRA ZAM ALACAK"

Enis Destan, Trabzonspor'la 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. 2021-2022 sezonunun ikinci yarısı için 1 milyon 250 bin TL, 2022-2023 sezonu için 2 milyon 750 bin TL ve sonraki sezonlarda 250 bin TL'lik artışlarla ödeme yapılacağı belirtildi.

2021/22: 1.25 milyon TL

2022/23: 2.75 milyon TL

2023/24: 3.00 milyon TL

2024/25: 3.25 milyon TL

2025/26: 3.50 milyon TL