Son Dakika: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Zimbru'yu 5-0 mağlup etti. - Son Dakika
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Son Dakika: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Zimbru'yu 5-0 mağlup etti.

26.07.2023 23:14

Son dakika: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Zimbru'yu 5-0 mağlup etti.

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Zimbru'yla karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 5-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Son Dakika: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Zimbru'yu 5-0 mağlup etti

PERDEYİ FERDİ AÇTI

Maça çok baskılı başlayan Fenerbahçe, 11'inci dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun gölüyle 1-0 öne geçti.

Son Dakika: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Zimbru'yu 5-0 mağlup etti

RYAN KENT FARKI 2'YE ÇIKARDI

Ferdi'nin şahane golünün ardından baskısını daha da arttıran Fenerbahçe, 13'üncü dakikada yeni transferi Ryan Kent'in şık golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Son Dakika: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Zimbru'yu 5-0 mağlup etti

DZEKO, SAHNEYE ÇIKTI

Mücadelenin ikinci yarısına da etkili başlayan temsilcimiz Fenerbahçe, 61'inci dakikada yıldız golcü Edin Dzeko'nun attığı golle durumu 3-0'a getirdi.

Son Dakika: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Zimbru'yu 5-0 mağlup etti

SZYMANSKI DE BOŞ GEÇMEDİ

Edin Dzeko'nun attığı golden yalnızca 2 dakika sonra bu kez de Sebastian Szymanski sahneye çıktı. Szymanski'ye asisti Dzeko yaptı.

Son Dakika: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Zimbru'yu 5-0 mağlup etti

KING FİŞİ ÇEKTİ

Tempolu oyununu bir an olsun düşürmeyen Fenerbahçe, 88'inci dakikada Joshua King'in golüyle durumu 5-0'a getirdi. Mücadelebu skorla sona erdi.

Son Dakika: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Zimbru'yu 5-0 mağlup etti
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Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Zimbru'yu 5-0 mağlup etti. - Son Dakika


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22:57 Son Dakika: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Zimbru'yu 5-0 mağlup etti.
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SON DAKİKA: Son Dakika: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Zimbru'yu 5-0 mağlup etti. - Son Dakika
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