Son dakika: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Zimbru'yu 5-0 mağlup etti.

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Zimbru'yla karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 5-0'lık üstünlükle ayrıldı.

PERDEYİ FERDİ AÇTI

Maça çok baskılı başlayan Fenerbahçe, 11'inci dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun gölüyle 1-0 öne geçti.

RYAN KENT FARKI 2'YE ÇIKARDI

Ferdi'nin şahane golünün ardından baskısını daha da arttıran Fenerbahçe, 13'üncü dakikada yeni transferi Ryan Kent'in şık golüyle farkı 2'ye çıkardı.

DZEKO, SAHNEYE ÇIKTI

Mücadelenin ikinci yarısına da etkili başlayan temsilcimiz Fenerbahçe, 61'inci dakikada yıldız golcü Edin Dzeko'nun attığı golle durumu 3-0'a getirdi.

SZYMANSKI DE BOŞ GEÇMEDİ

Edin Dzeko'nun attığı golden yalnızca 2 dakika sonra bu kez de Sebastian Szymanski sahneye çıktı. Szymanski'ye asisti Dzeko yaptı.

KING FİŞİ ÇEKTİ

Tempolu oyununu bir an olsun düşürmeyen Fenerbahçe, 88'inci dakikada Joshua King'in golüyle durumu 5-0'a getirdi. Mücadelebu skorla sona erdi.