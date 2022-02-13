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Son Dakika | Yattara ilk maçında takımına 3 puan kazandırdı - Son Dakika

Son Dakika | Yattara ilk maçında takımına 3 puan kazandırdı

13.02.2022 15:43
Son Dakika | Yattara ilk maçında takımına 3 puan kazandırdı

Son dakika spor haberi... İbrahim Yattara'lı Yeşil Çivril Belediyespor, evinde ağırladığı Denizli Yıldızspor'u 1-0 yendi.

İbrahim Yattara'lı Yeşil Çivril Belediyespor, evinde ağırladığı Denizli Yıldızspor'u 1-0 yendi.

Süper Amatör Lig A Grubu maçında Yeşil Çivril Belediyespor ile Denizli Yıldızspor karşı karşıya geldi. İbrahim Yattara'nın ilk maçına çıkacağı müsabakada taraftarlar stadı tıklım tıklım doldurdu. Çekişmeli geçen maçta 58. dakikada Halil Çakır'ın gölüyle Çivril Belediyespor 1-0 öne geçti. Maça 60. dakikada dahil olan 61 numaralı İbrahim Yattara, sergilediği futbolla taraftarlardan ve takım arkadaşlarından tam puan aldı. Müsabaka İbrahim Yattara'lı Yeşil Çivril Belediyespor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. - DENİZLİ

Son Dakika | Yattara ilk maçında takımına 3 puan kazandırdı
Son Dakika | Yattara ilk maçında takımına 3 puan kazandırdı
Son Dakika | Yattara ilk maçında takımına 3 puan kazandırdı
Son Dakika | Yattara ilk maçında takımına 3 puan kazandırdı

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Amatör Lig, Denizli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son Dakika | Yattara ilk maçında takımına 3 puan kazandırdı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son Dakika | Yattara ilk maçında takımına 3 puan kazandırdı - Son Dakika
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