Son dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'ndan Portekiz'de çifte podyum - Son Dakika
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Son dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'ndan Portekiz'de çifte podyum

23.05.2022 00:57
Son dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'ndan Portekiz'de çifte podyum

2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 WSBK sezonu altıncı yarışında üçüncü oldu.

2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 WSBK sezonu altıncı yarışında üçüncü oldu. Portekiz'deki Estoril Pisti'nde koşulan sezonun altıncı yarışına ikinci cepten başlayan Toprak, Alvaro Bautista ve Jonathan Rea'yla girdiği kıyasıya rekabette damalı bayrağı üçüncü sırada geçti. Toprak Razgatlıoğlu bu sonuçla Estoril Pisti'ndeki iki yarışı da podyumda tamamlamış oldu.

2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu olarak Türkiye'ye motor sporları tarihindeki en büyük başarıyı getiren Toprak Razgatlıoğlu, 2022 Dünya Superbike Şampiyonası'ndaki sezonun üçüncü ayağında çifte podyuma imza attı. Estoril Pisti'ndeki altıncı yarışta Pata Yamaha Fabrika Takımı pilotu Toprak Razgatlıoğlu, Alvaro Bautista ve Jonathan Rea'yla girdiği kıyasıya rekabetin ardından damalı bayrağın altından üçüncü geçti.

21 turluk yarışa ikinci cepten başlayan Toprak Razgatlıoğlu iyi bir start alarak yerini korudu. Zorlu geçen yarış boyunca liderlik Toprak Razgatlıoğlu, Alvaro Bautista ve Jonathan Rea arasında değişti. Son turda Toprak Razgatlıoğlu damalı bayrağın altından üçüncü sırada geçerek Estoril Pisti'ndeki yarış haftasında çifte podyum gördü. Bu sezon 1 numaralı motosikletle yarışan Razgatlıoğlu sezonun yedinci yarışına 10-12 Haziran tarihlerinde çıkacak. - İSTANBUL

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Son dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'ndan Portekiz'de çifte podyum Son dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'ndan Portekiz'de çifte podyum Toprak Razgatlıoğlu'ndan Portekiz'de çifte podyum Toprak Razgatlıoğlu'ndan Portekiz'de çifte podyum
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'ndan Portekiz'de çifte podyum - Son Dakika


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