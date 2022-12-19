Cumhurbaşkanı Erdoğan finalde kimi destekledi? Görüntüsü sosyal medyada ses getirdi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan finalde kimi destekledi? Görüntüsü sosyal medyada ses getirdi

19.12.2022 18:10

Son yılların en iyi maçlarından biri olarak kayıtlara geçen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Fransa'nın beraberlik golüne tepki göstermeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o anları sosyal medyada gündem oldu.

Katar'da oynanan tarihi Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa'yı seri penaltı atışlarında yenerek şampiyonluğa ulaştı. Normal süresi 2-2, uzatma devreleri ise 3-3 biten maçı statta izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa'nın golünde kameraya yansıyan anları gündem oldu.

TEPKİ GÖSTERMEDİ

Fransa'nın eşitliği yakalayan golünde Emmanuel Macron'un sevindiği anlar kameraya yansırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki vermemesi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Kupası finalinde kimi destekledi? Görüntü her şeyi özetliyor

MAÇ SONU TEBRİK MESAJI YAYINLADI

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda final maçı oynandı. Finalde Fransa ile karşı karşıya gelen Arjantin, normal süresi 2-2, uzatmaların 3-3 bittiği maçta penaltılarda kazandı. Maç bitiminin ardından birçok lider Arjantin'i tebrik ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bir mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Tarihin en çekişmeli final maçlarından birinin ardından 2022 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu olan Arjantin'i ve tüm Arjantinlileri en içten dileklerimle tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Kupası finalinde kimi destekledi? Görüntü her şeyi özetliyor
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Recep Tayyip Erdoğan, Emmanuel Macron, Arjantin, Fransa, Katar, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan finalde kimi destekledi? Görüntüsü sosyal medyada ses getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan finalde kimi destekledi? Görüntüsü sosyal medyada ses getirdi - Son Dakika
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