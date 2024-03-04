- Şota Arveladze: "Sonuç çok kötü"
ADANA - Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, Adana Demirspor yenilgisi sonrası, "Fazla bir şey oluşturamadık, sonuç da çok kötü" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'a 1-0 mağlup oldu. Maç sonu açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, "Oyuna kötü başladık. İlk dakikalarda bir şutumuz direkten döndü. İnanılmaz top kaybı oldu. Bu maçlarda özellikle böyle top kaybedersen çok kontra atak yersin zaten. İkinci devrede oyuna biraz daha fazla döndük gibi ama çok fazla bir şey oluşturamadık. Sonuç da sonuç çok kötü" dedi.
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AFC Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde Al Ain ile Al Nassr arasında oynanan maçta, topun çarpması sonucu drone'a ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Al Ain, ev sahibi olarak oynanan maçı 1-0 kazandı ve çeyrek finalin ikinci maçı 11 Mart Pazartesi günü oynanacak.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Şumudica, Antalyaspor maçını kaybetmesiyle ilgili olarak, 'Doğum günümde bile şanslı değilim, bilmiyorum ne zaman şanslı olacağım' dedi. Şumudica, maçın ardından yaptığı açıklamada takımın taktiksel değişikliklerine değinerek, Antalya'nın daha fazla fırsat yakaladığını belirtti. Ayrıca, Maxim'in pozisyonunun penaltı olduğunu söyleyen Şumudica, hakemlerle ilgili fazla konuşmak istemediğini ifade etti.
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