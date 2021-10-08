2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nın ilk etabındaki atletizm müsabakalarında milli sporcular, 7 altın, 5 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 15 madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yürüyüş branşında ilk defa katıldığı şampiyonada Dilara Çevik, 800 metrede 7.30.07'lik derecesiyle dünya rekoru kırmayı başardı.

Milli sporculardan Ali Topaloğlu, disk atmada, Dilara Çevik, gülle atma, 100 metre ve 800 metre yürüyüşte, Emirhan Akçakoca, 100 metrede ve 800 metre yürüyüşte, Münevvere Yılmaz ise 1500 metrede altın madalyanın sahibi oldu.

100 metre yürüyüşte Ali Topaloğlu, disk atmada Dilara Çevik, 1500 metrede Emirhan Akçakoca, 1500 metrede Kardelen Demir, gülle atmada Münevvere Yılmaz gümüş madalya alırken, Ali Topaloğlu 1500 metre koşu ve 800 metre yürüyüşte, Merve Özlü ise disk atmada bronz madalya elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, 6 farklı branşta gelen madalyaların kendilerine tarifsiz bir mutluluk yaşattığını belirtti.