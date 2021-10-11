Adana'da 5. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri düzenlendi

Güreş öncesi yağlanarak er meydanına çıkan sporcular, başpehlivan olabilmek için mücadele etti.

Adana 'nın Kozan ilçesinde, olimpiyat şampiyonu merhum İsmet Atlı anısına bu yıl 5. kez düzenlenen Karakucak Güreşleri'nde, İbrahim Bölükbaşı başpehlivan oldu.

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