Gençlerbirliği: 1-2

STAT: Kocaeli
HAKEMLER: Oğuzhan Aksu(xx), Kemal Mavi(xx), Hasan Hüseyin Tetik(xx)KOCAELİSPOR: Korcan (xx) - Diogo Aleksis (xx), Mehmet Taş(xx), Musa Nizam (xx), Yılmaz (xx), Dino Ndlovu (xx)(Dk.59 Mevlüt xx), Atila (xx), Abdoulaye Cisse (xx), Mandjeck (xx)(Dk.90 Omolo), Pereira(xx)(Dk.59 Semih xx), Benhur (xx) GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd(xx) - Arda(xx), Mert(xx)(Dk.60 Gökhan xx), Tshibola(xx), Eleke(xx)(Dk.90 İlker), Aksel(xx), Barış(xx), Bieliaiev(xx)(Dk.80 Sallalich), Grechyshkin(xx), Ömürcan(xx), Kerem Can(xx) GOLLER: Dk.9 Dino Ndlovu (Kocaelispor) - Dk.71 Gökhan, Dk.90 Grechyshkin (Gençlerbirliği) KIRMIZI KART: Dk.90 Diogo Aleksis (Kocaelispor) SARI KARTLAR: Diogo Aleksis, Atila, Cisse, Diogo Aleksis (Kocaelispor) - Barış, Aksel, Ramazan, Sallalich (Gençlerbirliği)
TFF 1'inci Lig'de Kocaelispor, evinde Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildi.
9'uncu dakikada Benhur'un ortaladığı topa dokunan Kocaelisporlu Dino Ndlovu, topu ağlara gönderdi: 1-0. 71'inci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Gökhan, topu ağlarla buluşturdu: 1-1.
90'ıncı dakikada Grechyshkin'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Korcan'ın hatası Gençlerbirliği'ni öne geçirdi: 1-2.
Kaynak: DHA
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