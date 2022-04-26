Spor kursları başladı - Son Dakika
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Spor kursları başladı

26.04.2022 12:09
Spor kursları başladı

Yüreğir Belediyesinin ilçeye kazandırdığı PTT Evleri Spor Salonu'nda kurslar başladı.

Yüreğir Belediyesinin ilçeye kazandırdığı PTT Evleri Spor Salonu'nda kurslar başladı. Basketbol, voleybol, badminton ve pilates-step aerobikten oluşan spor kurslarına çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Yüreğir'de 6 bin çocuk ve gencin yıl boyu kesintisiz spor eğitimi aldığı 41 merkeze yeni bir tesis daha eklendi. Yüreğir Belediyesinin Spor Toto işbirliği ile ilçeye kazandırdığı PTT Evleri Spor Salonu'nda spor kursları başladı. Açılışa hazırlanan yeni tesiste verilecek spor kurslarına katılmak isteyen çocuk ve gençler seçmelerde kıyasıya yarıştı.

895 metrekare kapalı alana sahip olan ve çok amaçlı olarak planlanan PTT Evleri Spor Salonu, modern tasarımı, geniş ve ferah soyunma, hakem, antrenör odaları, basketbol ve voleybol sahası ile Yüreğirli sporcuları geleceğe hazırlayacak. Yeni tesiste ilk etapta uzman antrenörler eşliğinde basketbol, voleybol, badminton ve pilates-step aerobik kursları verilecek.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, daha sağlıklı nesiller yetiştirmek, özellikle gençleri ve çocukları sokağın olumsuz yönlerinden uzak tutarak spora yönlendirmek için Yüreğir'i spor tesisleri ile donattıklarını belirterek, "Gençlerimize, çocuklarımıza yeni bir tesis daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. PTT Evleri Spor Salonumuzun resmi açılışını çok yakında yapacağız. Heyecanla bugünü bekleyen yavrularımız için kurslarımızı başlattık. Mahallemize, ilçemize şimdiden hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - ADANA

Spor kursları başladı
Spor kursları başladı
Spor kursları başladı
Spor kursları başladı

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basketbol, Spor Toto, voleybol, PTT, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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