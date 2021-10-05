Nazilli'de derbi günü

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son haftalarda istikrarsız sonuçlar alan Nazilli Belediyespor ile Bucaspor 1928, yarın Ege derbisinde rakip olacak. Nazilli İlçe Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.30'da start alacak. Sezona 2'de 2'yle başladıktan sonra son 2 maçını üst üste kaybeden Nazilli Belediyespor, hafta içi derbisi öncesi grupta 6 puanla 10'uncu sırada bulunuyor. İlk 5 haftayı 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgiyle geçen Bucaspor ise 7 puanla 7'nci basamakta yer alıyor.
Kaynak: DHA
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