Nazilli'de Kar kahroldu
25.10.2021 12:06
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 1-1'lik sonuçlarla üst üste 3'üncü beraberliğini Tarsus İdman Yurdu deplasmanında alan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Kadir Kar, galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 1-1'lik sonuçlarla üst üste 3'üncü beraberliğini Tarsus İdman Yurdu deplasmanında alan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Kadir Kar, galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi. İyi bir performans ortaya koyduklarını belirten Kar, "Zorlu Tarsus deplasmanından beraberlikle ayrıldık ama galibiyetle dönebilirdik. Tarsus için ligin kırılma maçıydı. Bir çıkış arıyorlardı. Kötü bir gidişatları vardı ve o paranın karşılığını alabilmek için sezona tekrar başlama maçıydı. Tüm atmosfer onların lehineydi. Bizim için yenilmemek de önemliydi ama kazanabilirdik. Takımımın isteği, arzusu ve takımdaşlık duygusundan çok memnunum. Geliştirmemiz gereken yerler var. Mutlaka bir yerde bu şanssızlığı kıracağız" şeklinde konuştu.
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