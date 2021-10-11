Üye Girişi
Son dakika haberi: Tödürge gölünde kano heyecanı - Son Dakika

Son dakika haberi: Tödürge gölünde kano heyecanı

11.10.2021 09:59

Son dakika spor haberi: - Tödürge gölünde kano heyecanı Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan Tödürge Gölünde kano heyecanı yaşandı Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan Tödürge Gölü'nde Sivas Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Kulübü sporcuları kano faaliyetlerine başladı.

- Tödürge gölünde kano heyecanı

Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan Tödürge Gölünde kano heyecanı yaşandı

SİVAS - Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan Tödürge Gölü'nde Sivas Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Kulübü sporcuları kano faaliyetlerine başladı.

Sivas'ın en büyük gölü olan ve birçok balık çeşidine ve göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Tödürge gölü, doğaseverlerin ve sporcularında uğrak mekanı oldu. Kano sporuyla ilgili uzun araştırmalar yapan kulüp yöneticileri Sivas'ta da bu sporun yapılacağına karar verdi. Zara ilçesinde bulunan Tödürge Gölü'ne gelerek aldıkları kanolarla sporcularını çalıştırmaya başladılar.

"Biz Zara Tödürge Gölünü tercih ediyoruz"

Kulüp yöneticilerinden Ahmet Hasdemir, kano sporu ve yapılan faaliyetler hakkında bilgi vererek, "Kanoyu insanlar, durgun sularda, akarsularda ve denizde kullanırlar. Tek veya çift kişi binilen kanoların türlerine göre birçok çeşidi bulunmaktadır. Şişme kano bizim tercih ettiğimiz kano çeşidi oldu. Bizimkisi daha çok amatörce ve sporun değişik dallarını deneme maksatlı kano sporuyla uğraşmak olacak ama bu spor erkekler ve kadınlar tarafından dünyada yaygın olarak yapılmakta, yarışlar düzenlenmekte olup, hız sporu olduğu için mücadele gerektirir ve verilen parkuru en hızlı geçme şartı aranır. Fazla malzemeye de ihtiyaçta yok, can yeleğini, botunu, küreklerini al ve suya gir, hepsi bu. Sonrası küreklere asılmaya geliyor ki kol ve sırt kaslarının gelişimi için çok güzel bir spor dalı. Yapması ve uygulaması da çok zevkli olan bu sporun ilimizde de yaygınlaşmasını umut ediyorum. Sivas'ta nerede yapılır ki dememek lazım, özellikle durgun su ve akarsularımız oldukça fazla. Biz Zara Tödürge Gölü'nü tercih ediyoruz. Bugün dört botla on beşe yakın sporcumuz kano faaliyetinde bulundular. Açık ve güneşli bir havada saatlerce suda spor yapmanın keyfini doyasıya çıkardılar. Önümüzdeki dönemde ilimizde daha da yaygınlaşacağını tahmin ettiğim kano sporunu sporseverlerimize severek, çekinmeden yapmalarını öneriyorum" dedi.

Son dakika haberi: Tödürge gölünde kano heyecanı
Son dakika haberi: Tödürge gölünde kano heyecanı
Son dakika haberi: Tödürge gölünde kano heyecanı
Son dakika haberi: Tödürge gölünde kano heyecanı
Son dakika haberi: Tödürge gölünde kano heyecanı

Ahmet Hasdemir, Sivas, Kano, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi: Tödürge gölünde kano heyecanı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi 10:36 Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi Son dakika! Türkiye genelinde işsiz sayısı 11 bin kişi artarak 3 milyon 965 bin kişiye ulaştı 10:33 Son dakika! Türkiye genelinde işsiz sayısı 11 bin kişi artarak 3 milyon 965 bin kişiye ulaştı Son Dakika! Haftaya düşüşle başlayan dolar 8,93'ten işlem görüyor 10:31 Son Dakika! Haftaya düşüşle başlayan dolar 8,93'ten işlem görüyor
Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı 10:14 Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı Kılıçdaroğlu, evinin mutfağından video paylaştı! Vatandaşa uyarı: Zam fırtınası geliyor 09:50 Kılıçdaroğlu, evinin mutfağından video paylaştı! Vatandaşa uyarı: Zam fırtınası geliyor Kılıçdaroğlu'nun 09:03 Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler" çıkışı sonrası bir iddia da İYİ Parti'li isimden geldi: Suikast duyumlarımız var
Aygün Aydın'dan, Mehmet Ali Erbil ifşası geldi: Arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu 08:44 Aygün Aydın'dan, Mehmet Ali Erbil ifşası geldi: Arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu Kabine bugün toplanıyor! Tüm gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada 07:39 Kabine bugün toplanıyor! Tüm gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada

Son Dakika Haberleri
10:34 Dolmuş şoförleri arasında kavga! Kürek sapını kaptığı gibi arkadaşının kafasına geçirdi
10:33 Son dakika! Türkiye genelinde işsiz sayısı 11 bin kişi artarak 3 milyon 965 bin kişiye ulaştı
10:32 Son Dakika: Merkez Bankası açıkladı! Cari denge ağustosta 528 milyon dolar fazla verdi
10:31 Son Dakika! Haftaya düşüşle başlayan dolar 8,93'ten işlem görüyor
10:21 Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası korkuttu: Lenf bezleri şişen çok sayıda kişi hastanelere akın ediyor
10:14 Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı
10:03 Kırmızı bültenle aranıyordu! DEAŞ'lı kadın terörist, ABD'nin kontrolündeki kamptan kaçış hikayesini tek tek anlattı
10:01 Hamile kadın, ölü olarak bulundu! İlk şüpheli ayrıldığı kocası
09:50 Kılıçdaroğlu, evinin mutfağından video paylaştı! Vatandaşa uyarı: Zam fırtınası geliyor
09:47 Şaşkınlık yaratan olay! 40 yaşındaki kadın, iki çocuğa çıplak fotoğraflar gönderip cinsel ilişki teklif etti
11 ve 15 yaşındaki iki kız kardeş, futbolcu akrabalarının cinsel istismarına uğradı 11 ve 15 yaşındaki iki kız kardeş, futbolcu akrabalarının cinsel istismarına uğradı         
10:36
Dolmuş şoförleri arasında kavga! Kürek sapını kaptığı gibi arkadaşının kafasına geçirdi Dolmuş şoförleri arasında kavga! Kürek sapını kaptığı gibi arkadaşının kafasına geçirdi         
10:34
Son Dakika: Merkez Bankası açıkladı! Cari denge ağustosta 528 milyon dolar fazla verdi Son Dakika: Merkez Bankası açıkladı! Cari denge ağustosta 528 milyon dolar fazla verdi         
10:32
Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası korkuttu: Lenf bezleri şişen çok sayıda kişi hastanelere akın ediyor Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası korkuttu: Lenf bezleri şişen çok sayıda kişi hastanelere akın ediyor         
10:22
Kırmızı bültenle aranıyordu! DEAŞ'lı kadın terörist, ABD'nin kontrolündeki kamptan kaçış hikayesini tek tek anlattı Kırmızı bültenle aranıyordu! DEAŞ'lı kadın terörist, ABD'nin kontrolündeki kamptan kaçış hikayesini tek tek anlattı         
10:03
Tayvan krizi gün geçtikçe büyüyor! Çin yayın organından dikkat çeken tehdit: İlk vurulan ABD askeri olacak Tayvan krizi gün geçtikçe büyüyor! Çin yayın organından dikkat çeken tehdit: İlk vurulan ABD askeri olacak         
09:29
Kocasını aldatan kadın, günlük tutmuş! Mağdur adam satır satır okuyup, mahkemeye koştu Kocasını aldatan kadın, günlük tutmuş! Mağdur adam satır satır okuyup, mahkemeye koştu         
09:01
Lübnan, yakıt krizi sebebiyle karanlığa gömüldü! Ordu devreye girdi ama ülkede yalnızca 3 günlük elektrik kaldı Lübnan, yakıt krizi sebebiyle karanlığa gömüldü! Ordu devreye girdi ama ülkede yalnızca 3 günlük elektrik kaldı         
08:20
Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor         
23:22
Gülşen yine olay! Sahneye transparan kıyafetle çıktı Gülşen yine olay! Sahneye transparan kıyafetle çıktı         
19:53
FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor         
17:33
Tren soymak isteyen 8 soyguncu, yataklı vagonda yatan kadına sırayla tecavüz etti Tren soymak isteyen 8 soyguncu, yataklı vagonda yatan kadına sırayla tecavüz etti         
17:19
29 yaşındaki futbolcu büyük bunalımda! Neymar'dan futbolu bırakma sinyali geldi 29 yaşındaki futbolcu büyük bunalımda! Neymar'dan futbolu bırakma sinyali geldi         
16:28
Mehmetçik göz açtırmadı! Türkiye sınırındaki 300 kilometrelik terör tüneli yok edildi Mehmetçik göz açtırmadı! Türkiye sınırındaki 300 kilometrelik terör tüneli yok edildi         
15:23
Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi         
14:38
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu gündemde Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu gündemde         
14:25
Dünyada sadece 3 yerde var! Genç girişimci babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor Dünyada sadece 3 yerde var! Genç girişimci babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor         
13:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2021 10:42:09. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Tödürge gölünde kano heyecanı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement