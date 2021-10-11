Son dakika haberi: Tödürge gölünde kano heyecanı

- Tödürge gölünde kano heyecanı

Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan Tödürge Gölünde kano heyecanı yaşandı

SİVAS - Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan Tödürge Gölü'nde Sivas Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Kulübü sporcuları kano faaliyetlerine başladı.

Sivas'ın en büyük gölü olan ve birçok balık çeşidine ve göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Tödürge gölü, doğaseverlerin ve sporcularında uğrak mekanı oldu. Kano sporuyla ilgili uzun araştırmalar yapan kulüp yöneticileri Sivas'ta da bu sporun yapılacağına karar verdi. Zara ilçesinde bulunan Tödürge Gölü'ne gelerek aldıkları kanolarla sporcularını çalıştırmaya başladılar.

"Biz Zara Tödürge Gölünü tercih ediyoruz"

Kulüp yöneticilerinden Ahmet Hasdemir, kano sporu ve yapılan faaliyetler hakkında bilgi vererek, "Kanoyu insanlar, durgun sularda, akarsularda ve denizde kullanırlar. Tek veya çift kişi binilen kanoların türlerine göre birçok çeşidi bulunmaktadır. Şişme kano bizim tercih ettiğimiz kano çeşidi oldu. Bizimkisi daha çok amatörce ve sporun değişik dallarını deneme maksatlı kano sporuyla uğraşmak olacak ama bu spor erkekler ve kadınlar tarafından dünyada yaygın olarak yapılmakta, yarışlar düzenlenmekte olup, hız sporu olduğu için mücadele gerektirir ve verilen parkuru en hızlı geçme şartı aranır. Fazla malzemeye de ihtiyaçta yok, can yeleğini, botunu, küreklerini al ve suya gir, hepsi bu. Sonrası küreklere asılmaya geliyor ki kol ve sırt kaslarının gelişimi için çok güzel bir spor dalı. Yapması ve uygulaması da çok zevkli olan bu sporun ilimizde de yaygınlaşmasını umut ediyorum. Sivas'ta nerede yapılır ki dememek lazım, özellikle durgun su ve akarsularımız oldukça fazla. Biz Zara Tödürge Gölü'nü tercih ediyoruz. Bugün dört botla on beşe yakın sporcumuz kano faaliyetinde bulundular. Açık ve güneşli bir havada saatlerce suda spor yapmanın keyfini doyasıya çıkardılar. Önümüzdeki dönemde ilimizde daha da yaygınlaşacağını tahmin ettiğim kano sporunu sporseverlerimize severek, çekinmeden yapmalarını öneriyorum" dedi.