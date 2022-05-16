Spor Toto 1. Lig'de 38. ve son hafta programı açıklandı - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig'de 38. ve son haftanın programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ligde normal sezonun son haftasının programı şöyle:

20 Mayıs Cuma:

17.00 Beypiliç Boluspor- Altınordu (Bolu Atatürk)

17.00 Tuzlaspor-Yılport Samsunspor (Eyüp)

20.00 İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Altaş Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Denizli Atatürk)

20.00 Balıkesirspor- Eyüpspor (Balıkesir Atatürk)

21 Mayıs Cumartesi:

16.00 Ankara Keçiörengücü- MKE Ankaragücü (Aktepe)

16.00 Gençlerbirliği-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Eryaman)

19.00 Bursaspor-NasaDoge Menemenspor (Bitci Timsah Park)

19.00 Kocaelispor- Adanaspor (Kocaeli)