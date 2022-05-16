Spor Toto 1. Lig'de 38. ve son hafta programı açıklandı - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig'de 38. ve son haftanın programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ligde normal sezonun son haftasının programı şöyle:
20 Mayıs Cuma:
17.00 Beypiliç Boluspor- Altınordu (Bolu Atatürk)
17.00 Tuzlaspor-Yılport Samsunspor (Eyüp)
20.00 İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Altaş Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Denizli Atatürk)
20.00 Balıkesirspor- Eyüpspor (Balıkesir Atatürk)
21 Mayıs Cumartesi:
16.00 Ankara Keçiörengücü- MKE Ankaragücü (Aktepe)
16.00 Gençlerbirliği-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Eryaman)
19.00 Bursaspor-NasaDoge Menemenspor (Bitci Timsah Park)
19.00 Kocaelispor- Adanaspor (Kocaeli)
Kaynak: AA
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