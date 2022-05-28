Spor Toto 1. Lig'e yükselecek son ekip yarın İzmir'de belli olacak - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig'e yükselecek son ekip yarın İzmir'de belli olacak

28.05.2022 09:07
Spor Toto 1. Lig'e yükselecek son ekip yarın İzmir'de belli olacak

Spor Toto 1. Lig'e yükselecek üçüncü ve son takımın belli olacağı TFF 2. Lig play-off finalinde TECO Karacabey Belediyespor ile Bodrumspor yarın İzmir'de karşılaşacak.

Spor Toto 1. Lig'e yükselecek üçüncü ve son takımın belli olacağı TFF 2. Lig play-off finalinde TECO Karacabey Belediyespor ile Bodrumspor yarın İzmir'de karşılaşacak.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak TECO Karacabey Belediyespor-Bodrumspor karşılaşmasında hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Pendikspor ve Sakaryaspor'un doğrudan Spor Toto 1. Lig'e yükseldiği TFF 2. Lig'de play-off finaline yükselen iki ekip daha önce 1. Lig'de yer almadı.

Tahsin Tam kurduğu takıma karşı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı 16 puanla 17. sırada ve düşme hattında tamamlayan TECO Karacabey Belediyespor, ikinci devredeki performansıyla ligi 56 puanla 3. durumda bitirdi.

Çeyrek finalde Isparta 32 Spor'u, yarı finalde de Tarsus İdmanyurdu'nu eleyen Bursa temsilcisinde bu sezon teknik direktör olarak İbrahim Cezayir, Ertunga Taşhan ve Tahsin Tam görev yaptı.

Sezon başında Bodrumspor'un başında bulunan ve yarın eski takımına rakip olacak TECO Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Tahsin Tam, ikinci devre görev yapmaya başladığı takımı düşme hattından play-off finaline kadar taşıdı.

Bursa temsilcisi 2005-2006'dan itibaren yer aldığı TFF 3. Lig'de 2019-2020 sezonu bitiminde TFF 2. Lig'e çıkmıştı.

Bodrumspor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 72 puana ulaşan ve ligi 3. bitiren Bodrumspor, play-off'ta Sivas Belediyespor'un ardından An Zentrum Bayburt Özel İdarespor'u saf dışı bıraktı.

2014-2015 sezonunda TFF 3. Lig'e yükselen Bodrumspor, 2016-2017'de de TFF 2. Lig vizesi aldı. Sezona Tahsin Tam yönetiminde başlayan Muğla temsilcisi daha sonra yoluna İsmet Taşdemir'le devam etti.

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Kaynak: AA

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