Spor Toto 1. Lig: Bodrumspor: 3 Yeni Malatyaspor: 1 - Son Dakika
Üye Girişi

Spor Toto 1. Lig: Bodrumspor: 3 Yeni Malatyaspor: 1

14.08.2022 19:41
Spor Toto 1. Lig: Bodrumspor: 3 Yeni Malatyaspor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 1. haftasında Bodrumspor, sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 1. haftasında Bodrumspor, sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar

21. dakikada ceza sahasında topla buluşan Samet Yalçın'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

26. dakikada Bahadır Erol'un kullandığı köşe vuruşunda Süleyman Özdamar'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

34. dakikada Üzeyir Ergun'un pasında topla buluşan Samet Yalçın'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-0

68. dakika topla buluşan Yahov'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

75. dakikada sol kanattan verilen pasta topa sahip olan Cengizhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Direnç Tosunluoğlu xx, Baran Eraslan xx, Hüsnü Emre Çelimli xx

Bodrumspor: Ali Türkan xx, Üzeyir Ergün xx, Onur Akbay xx, Süleyman Özdamar xxx, Cenk Şen xx, Yekta Kurtuluş xx (Abdurrahman Canlı dk. 60 x), Süleyman Güneş xx, Recep Aydın xx (Erkan Değişmez dk. 80 ?), Samet Yalçın xxx (Mohammed dk. 78 x), Bahadır Erol xx, Celal Dumanlı xx (Jahovic dk. 60 x),

Yedekler: Bahri Can Tosun, Omer İmeri,Apti Mert Çayır, Ali Aytemur

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Yeni Malatyaspor: Abdülsamet Damlu xx, Taha Gür xx, Burak Kavlak xx, Arda Hilmi Şengül xx (Ogün Özçiçek dk. 46 x), Hüseyin Ekici x (Nuri Fatih Aydın dk. 39 x), Donsah xx, Jospin xx (Alperen Arslan dk. 39 x), Aly Malle xx (Miraç Altıntaş dk. 81 ?), Rahman Buğra Çağıran xx, Doğukan Emeksiz xx, Yakup Alkan x (Cengizhan Akgün dk. 39 x),

Yedekler: Ahmet Oytun Özdoğan, Yiğit Ulaş, Erşan Yaşa, Atakan Müjde, Mert, Berat Yaman

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Goller: Samet Yalçın (dk. 21 ve 35) Süleyman Özdamar (dk. 26) (Bodrumspor) Cengizhan Akgün (dk. 75) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Doğukan,Godfred (Yeni Malatyaspor), Recep Aydın(Bodrumspor) - MUĞLA

YORUMLAR
500
Yeni Malatyaspor: 3-1 Yeni Malatyaspor: 3-1 Futbol: Spor Toto 1. Lig Futbol: Spor Toto 1. Lig
Kaynak: İHA

Süleyman Özdamar, Yeni Malatyaspor, Samet Yalçın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Bodrumspor: 3 Yeni Malatyaspor: 1 - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:12 PİAR Araştırma'nın "En başarılı belediye başkanı kim?" anketinde CHP'li belediye zirvede çıktı
18:47 Hadise'nin eşinden "Başörtülü psikolog olmaz" diyen Prof. Üstün Dökmen'e sert sözler: Bir bitmediniz! Sizin düşünceleriniz de insan etiğine aykırı
18:39 Manchester City'nin yeni kaptanı Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan oldu
18:25 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, AK Parti hükümetini eleştirdi: Bunların metal yorgunluğu var, o yüzden artık dinlenmeleri gerek
18:28 Arnavutluk'ta Türk bayrağını sahil gözetleme kulesinden indirip denize atan şahıs gözaltında
18:20 West Ham United'ı 1-0 yenen Nottingham Forest, 21. yüzyıldaki ilk Premier Lig galibiyetini aldı
17:40 Kiracısının kalan eşyalarını terastan aşağı atan ev sahibi baba, 4 yaşındaki kızının ölümüne sebep oldu
17:39 ABD'de Kongre binasına saldırı girişiminde bulunan şahıs, barikatlara çarpmasının ardından intihar etti
17:33 Trabzonspor'un yeni transferi Marc Bartra yolda! İspanyol savunmacının, "Bize her yer Trabzon!" sözleri taraftarın beğenisini topladı
17:27 Acun Ilıcalı ve Çağla Ayça Altunkaya'nın ayrılığına neden olduğu söylenen Şeyma Subaşı'ndan sevgilisiyle dudak dudağa poz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 19:41:16. #1.11#
SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Bodrumspor: 3 Yeni Malatyaspor: 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement