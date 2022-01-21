Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasının açılış maçında yarın Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında heyecan yarın ve 23 Ocak Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Fenerbahçe de deplasmanda Sivasspor ile mücadele edecek. Haftanın kapanış karşılaşmasında ise Galatasaray lider Trabzonspor'u konuk edecek.
Süper Lig'de 23. hafta programı şöyle:
Yarın
13.30 Yeni Malatyaspor - Beşiktaş
16.00 Sivasspor - Fenerbahçe
16.00 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük
19.00 Medipol Başakşehir - Göztepe
23 Ocak Pazar
13.30 Kasımpaşa - Kayserispor
13.30 Hatayspor - Çaykur Rizespor
16.00 Altay - Konyaspor
16.00 GZT Giresunspor - Aytemiz Alanyaspor
16.00 Antalyaspor - Gaziantep FK
19.00 Galatasaray - Trabzonspor - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta heyecanı - Son Dakika Spor