Spor Toto Süper Lig'de 38. ve son hafta programı açıklandı - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'de 38. ve son haftanın programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ligin son haftasının maç programı şöyle:
20 Mayıs Cuma:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor- Galatasaray (Antalya)
20.00 Gaziantep FK- Çaykur Rizespor (Kalyon)
21 Mayıs Cumartesi:
16.00 Altay- Kasımpaşa (Alsancak Mustafa Denizli)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
19.00 Beşiktaş- İttifak Holding Konyaspor (Vodafone Park)
19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- Fenerbahçe (Yeni Malatya)
22 Mayıs Pazar:
16.00 Medipol Başakşehir- Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük- Aytemiz Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Adana Demirspor-Göztepe (Yeni Adana)
19.00 Atakaş Hatayspor-GZT Giresunspor (Yeni Hatay)
Kaynak: AA
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