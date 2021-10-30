Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Aksaray
Hakemler: Hakkı Demiralay, Pınar Elma
Kuzeyboru: Hande Korkut, Ryhkliuk, Mitchem, Fulden Ural, Selin Hazal, Arelya Karasoy (Dilek Kınık)
Mert Grup Sigorta: Cansu Aydınoğulları, Paskova, Özge Nur Çetiner, Lopez, Biryukova, Merve İkbal Albayrak (Gizem Çerağ Düzeltir, Defne Tokol)
Setler: 25-19, 21-25, 16-25, 25-18, 15-7
Süre: 134 dakika (30, 28, 29, 28, 19)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin altıncı haftasında Kuzeyboru kendi seyircisi önünde Mert Grup Sigorta'yı 3-2 yendi.
Kaynak: AA
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