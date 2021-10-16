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Yusuf Günay: "29 Eylül 2018 tarihinde yapılan genel kurulda bu yetkileri aldık" - Son Dakika

Yusuf Günay: "29 Eylül 2018 tarihinde yapılan genel kurulda bu yetkileri aldık"

16.10.2021 15:39

- Yusuf Günay: "29 Eylül 2018 tarihinde yapılan genel kurulda bu yetkileri aldık" Eski Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Florya'nın geri alınması ve borçlanmaya gidilmesi konusunda yönetimlerinin yetkisi olmadığı ile ilgili yapılan eleştirilere cevap verdi.

- Yusuf Günay: "29 Eylül 2018 tarihinde yapılan genel kurulda bu yetkileri aldık"

İSTANBUL - Eski Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Florya'nın geri alınması ve borçlanmaya gidilmesi konusunda yönetimlerinin yetkisi olmadığı ile ilgili yapılan eleştirilere cevap verdi. Günay, 29 Eylül 2018 tarihinde yapılan genel kurulda bu yetkileri aldıklarını söyledi.

Galatasaray Spor Kulübü'nün korona virüs salgını nedeniyle yapılamayan 2019 olağan genel kurul toplantısı devam ediyor. Toplantıda Florya'nın geri alınması ve borçlanmaya gidilmesi konusunda yönetimlerinin yetkisi olmadığı ile ilgili gelen eleştirilere dönemin başkan yardımcısı Yusuf Günay cevap verdi. 29 Eylül 2018 tarihinde yapılan genel kurulda bu yetkileri aldıklarını belirten Günay, "Madde 4.2 oylamaya sunuldu ve oy çokluğu ile kabul edildi. Bu madde, yeni bir gayrimenkullerin derneğimiz mal varlığına kazandırılması. Biz seçimden sonra Galatasaray Spor Kulübü genel kuruluna başvurduk. Yetki kongresi yaptık. Gayrimenkul için genel kuruldan yetki istedik. Bu yetki oy çokluğu ile kabul edildi ve bize verildi. Borçlanma içinde böyle. Genel kurulu doğru bilgilendirmek gerekir. Florya konusu çok tartışılır oldu. Florya'yı Galatasaray'a geri kazandırma adına hesap verme trajikomik bir durum oldu. Florya ve Riva Emlak Konut Yatırım Ortaklığı ile yapılan sözleşme çerçevesinde tapuları Emlak Konut'a devredilmişti. Bir taahhüt vardı. 2017 aralık ayında Florya Emlak Konut'a devredilecekti. Bir sürü nedenle bu devir gerçekleşemedi. Kemerburgaz arazinde işgalciler çıkarılmadığı için ilerleme sağlanamadı. Görev süremiz sonunda bu işgalcileri oradan çıkardık. Kemerburgaz Galatasaray'ın her türlü tasarruf yapabilecek noktada. Florya'yı almakla aslında, 4 yıl evvel 120 milyon TL, 4 yıl sonra 120 milyon TL'ye almış, tarla vermişim, imar planı yapılmış bir şekilde almışım. Faizin faizi meselesi Florya'yı almadan önce devam eden bir şey. Burada bir yanlış bir bilgi var. Ben Florya'yı verdim, antrenman yapacak yer yok diye Kemerburgaz'ı aldık. Bu takdir edilecek bir şey. Borçlanma konusunda da 29 Eylül 2018 genel kurulunda yönetimimize verilen yetkilerdi. Niye yok, tüzük ihlali olarak söylüyorsunuz. Bunlar doğur değil. Yeni gayrimenkul kazandırma yetkisi bize verilmiş. 3 yıl boyunca bütün arkadaşlarımı elinden geldiğince çalıştı. Hata ve yanlış olmuş olabilir. Gece gündüz uğraştık" diye konuştu.

Yusuf Günay: 29 Eylül 2018 tarihinde yapılan genel kurulda bu yetkileri aldık
Yusuf Günay: 29 Eylül 2018 tarihinde yapılan genel kurulda bu yetkileri aldık
Yusuf Günay: 29 Eylül 2018 tarihinde yapılan genel kurulda bu yetkileri aldık
Yusuf Günay: 29 Eylül 2018 tarihinde yapılan genel kurulda bu yetkileri aldık

Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray, Yusuf Günay, Eylül, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yusuf Günay: '29 Eylül 2018 tarihinde yapılan genel kurulda bu yetkileri aldık' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Yusuf Günay: "29 Eylül 2018 tarihinde yapılan genel kurulda bu yetkileri aldık" - Son Dakika
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