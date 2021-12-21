Sporda 2021 böyle geçti: Ocak

Fenerbahçe, yılın ilk ayında Mesut Özil'in transferi konusunda İngiltere'nin Arsenal Kulübü ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda önceki kulübü Arsenal FC ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcunun kendisi ile de prensip anlaşmasına varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu, bu sezon kadın ve erkeklerde Türkiye Kupası'nın düzenlenmeyeceğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, maçların seyircili oynanması talebiyle ilgili, "Sağlık Bakanlığı ve TFF Sağlık Kurulu uygun gördüğü takdirde en kısa zamanda maçları seyircili oynatmak istiyoruz." dedi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre ocak ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:

1 OCAK

NBA'de John Wall iki yıl sonra sahalara döndü, Rockets ilk kez kazandı.

2 OCAK

Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) Kulübünün tarihindeki ilk golü kaydeden Bernard Guignedoux, 73 yaşında yaşamını yitirdi.

İspanya ekibi Barcelona'nın Brezilyalı futbolcusu Philippe Coutinho'nun, sakatlığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

3 OCAK

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Phoenix Suns'ın efsane oyuncularından Paul Westphal, 70 yaşında hayatını kaybetti.

4 OCAK

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırdı.

10 OCAK

Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı.

13 OCAK

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'de yabancı oyuncu kontenjanının 14'ten 16'ya yükseltilmesine karar verdiklerini açıkladı.

14 OCAK

Türkiye Basketbol Federasyonu, bu sezon kadın ve erkeklerde Türkiye Kupası'nın düzenlenmeyeceğini açıkladı.

15 OCAK

Fenerbahçe, İngiltere'nin Queens Park Rangers takımında forma giyen Bright Osayi-Samuel ile 4 sezon için anlaşmaya varıldığını açıkladı.

17 OCAK

Fenerbahçe Kulübü, Mesut Özil'in transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Süper Lig'in 19. haftasında yapılan derbi maçta Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-0 yendi.

19 OCAK

Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, teknik direktör Ünal Karaman'la prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, kulüp yönetimini bırakma kararı aldığını duyurdu.

23 OCAK

Medipol Başakşehir, Şilili futbolcu Junior Fernandes'i kadrosuna kattığını açıkladı.

24 OCAK

Fenerbahçe, Mesut Özil'in transferi konusunda İngiltere'nin Arsenal Kulübü ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Fenerbahçe Kulübü, Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

27 OCAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, maçların seyircili oynanması talebiyle ilgili, "Sağlık Bakanlığı ve TFF Sağlık Kurulu uygun gördüğü takdirde en kısa zamanda maçları seyircili oynatmak istiyoruz." dedi.

Trabzonspor, Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu.

29 OCAK

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, teknik direktör Okan Buruk ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

30 OCAK

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Okan Buruk ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına vardığını bildirdi.

31 OCAK

Galatasaray Kulübü, İngiltere'nin Newcastle United takımından ABD'li sağ bek DeAndre Yedlin'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.