Sportif Direktör İçgül, 19 puanla averaj lideri Kayserispor\'da istikrar istedi

KAYSERİSPOR Sportif Direktörü Seyit İçgül, "Bu saatten sonra hedef takım olarak görünüyorsunuz. Çünkü size karşı daha farklı bir önlem alıyorlar. Daha farklı bir motivasyona giriyorlar. Çünkü liderle oynamak her zaman aşırı bir motivasyon sebebidir. Biz de iyi konsantre olmak zorundayız. Şu ana kadar olduğumuzu da düşünüyoruz ama bundan sonrada en önemli şey bu istikrarı devam ettirebilmek" dedi.

Süper Lig'den 11 yıl sonra küme düşen ve 1'inci Lig'de sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Metro Holding Kayserispor, ilk 8 haftada; 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 19 puanla averajla liderlik koltuğunda bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekibin sportif direktör Seyit İçgül, takımın son durumu ve hedefleri hakkında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Sezon başında iyi bir kadro kurduklarını düşündüğünü belirten Seyit İçgül, "Bu işler kolay olmuyor. 20 tane oyuncumuz gitti. Hem paraları ödendi hem de futbolcu arkadaşlarımızın çoğu gitmek istedi. Hatta enerjisi düşük olan, burayı istemeyen futbolcuların da açıkçası biz gitmesini istedik. Burada özellikle kulüp başkanımız Ali Çamlı'ya, yönetim kuruluna ve Ahmet Bey'e teşekkür ediyoruz. Bu süreç içerisinde inanılmaz destek verdiler. Bu işler zaten kolay olmuyor. 20 tane futbolcunun gitmesi, 18 tane de transfer yapmak kolay bir şey değil. Doğal olarak yeni bir takımız. Biz her zaman söylüyoruz. Kayserispor büyük bir camia. Bu camianın büyüklüğünü kabul etmeyenler ve istemeyenlerin aramızda olmasını istemedik. Her şey sonuçta para değil, para kazanmak için yapan kişiler var ama sonuçta paralarını kazanacaklar. Bir şekilde alıyorlar. Gönlünü, kalbini veren insanlar olsun istedik. İyi bir ekip kurduğumuzu düşünüyoruz" diye konuştu.

'İYİ BİR KONUMDAYIZ'

Karakterli futbolcularla yollarına devam ettiklerini de söyleyen İçgül, "Tabi ki transferde hata olur ama yanlış yapmadık diye düşünüyoruz. İyi bir kadro, karakterli futbolcular aldık diye düşünüyoruz. Tabi ki de bunları seçerken de çok kolay olmadı. Ali başkan inanılmaz bir mücadele örneği gösterdi. Bütün kurumları birleştirdi. Kurumlar arasında bazı sorunlar vardı. Sağ olsun başkanımızın böyle bir yapıcı özelliği var. Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a, Milletvekilimiz Baki Ersoy Bey'e teşekkür ediyoruz. Bu süreç içinde inanılmaz destek verdiler. Allah'a şükür bizde belli bir kadro kurduk. 8 haftalık maratona baktığımızda aslında 8'de 8 yapabilecek konuma da gelmiştik. Karagümrük maçında 90+6'da gol yedik. Bursa maçını da biliyorsunuz. Bunu eleştirmek için söylemiyorum. Bizim de maç içerisinde kötü olduğumuz zamanlar vardı. Baktığımızda hakem hataları da çok oldu ama her şeye rağmen şöyle 8 haftalık maratona baktığımızda lider konumundayız. İyi bir konumdayız" ifadelerini kullandı.

'MİLLİ TAKIMLARA BU KADAR OYUNCU GÖNDERMEK BİZİM İÇİN GURUR VERİCİ BİR DURUM'

Uzun zaman sonra Kayserispor'un milli takımlara 6'sı futbolcu 2'si teknik ekip toplam 8 kişi gönderdiğinin hatırlatılması üzerine ise Seyit İçgül, "Önemli olan iyi başlamak, iyi devam etmek ama en önemlisi en iyi şekilde ligi bitirmek. Bizde bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Şu anda 1'inci Lig'deyiz. Bu kadar milli oyuncu göndermek aslında Kayserispor için gurur verici bir olay. Hatta 2 tane de hoca verdik. Bence kulübün marka değerini yükseltme, reklam ve başarısı açısından çok önemli. Bu kadar oyuncu göndermek bizim için gurur verici bir durum" dedi.

'İYİ KONSANTRE OLMAK ZORUNDAYIZ'

Zirveye çıkmak kadar orada kalmanın da zor olduğunun altını çizen İçgül, "Bu saatten sonra hedef takım olarak görünüyorsunuz. Çünkü size karşı daha farklı bir önlem alıyorlar. Daha farklı bir motivasyona giriyorlar. Çünkü liderle oynamak her zaman aşırı bir motivasyon sebebidir. Bu saatten sonra işimiz biraz daha zor oldu. Çünkü sezon başında farklı düşünceler vardı ama tabi ki sonuçları aldıktan sonra şimdi takımlar bize karşı daha farklı oynuyorlar daha farklı konsantre oluyorlar. Ama önemli değil, sonuçta herkesle oynayacağız. Bizde iyi konsantre olmak zorundayız. Şu ana kadar olduğumuzu da düşünüyoruz ama bundan sonrada en önemli şey bu istikrarı devam ettirebilmek. Onun içinde elimizden gelen her şeyi yapacağız. İyi çalışacağız, iyi konsantre olacağız. Burada hocaya da teşekkür etmek lazım. O da inanılmaz derecede ekibiyle fedakarlık yaptı. Çok çalıştık" ifadelerini kullandı.

'HERKES İNANILMAZ BİR FEDAKARLIK GÖSTERİYOR'

Teknik direktör Atila Gerin'in sezon başından bu yana kadro mühendisliği için yoğun çaba gösterdiğine de dikkat çeken Seyit İçgül, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şöyle bir baktığımızda totalde kadroda 3 tane değişiklik oldu. İlk kadro ve ikinci kamp kadrosu tamamen farklı. Kayseri'ye geldikten sonra kampı burada yaptık ama tesise geldikten sonraki oyuncu kalitesi ve oyuncuların hemen hemen çoğu değişti. Bu bir ekip işi onun için burada çalışan malzemecisinden, masöründen, doktorundan, aşçısından, çimcisinden, idari kısımdan herkese, arkadaşlara teşekkür ediyoruz. İnanılmaz bir fedakarlık gösteriyorlar. Şu anda Kayserispor'un 1 kuruş daha geliri yok. Her şeyi temlikli onun için en önemli şeylerden biri maddiyata geliyor. Çünkü sonuçta maddi problemler yaşanan takımlarda ne olursa olsun belli bir düşüş yaşanıyor. En büyük iş başkanımıza düşüyor. Sağ olsun şu ana kadar da söz verdiklerinin hepsini yerine getiriyor. Çok şükür. Kayserispor kulüp olarak da zaten büyük potansiyel ama o potansiyeli birleştirmek kolay olmuyor. O da başkanın ve yönetimin işi. Şu ana kadar hep beraber herkes görevini yaptığı müddetçe devam ediyoruz. İnşallah bu istikrarımızı sürdürüp sezon sonunda ilk ikinin içinde bulunmak istiyoruz" dedi