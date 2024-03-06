Sporting Lizbon ve Atalanta Berabere Kaldı - Son Dakika
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Sporting Lizbon ve Atalanta Berabere Kaldı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sporting Lizbon ile Atalanta arasındaki mücadele 1-1 berabere sonuçlandı. Sporting Lizbon, Paulinho'nun golüyle öne geçerken, Atalanta da Scamacca'nın golüyle beraberliği sağladı. Rövanş maçı ise 14 Mart'ta İtalya'da oynanacak.

06.03.2024 22:49
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Portekiz ekibi Sporting Lizbon, sahasında İtalya'nın Atalanta takımı ile 1-1 berabere kaldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu, tek maçla başladı.

Sporting Lizbon, 17. dakikada Paulinho'nun golüyle 1-0 öne geçti. Atalanta, rakibine 39. dakikada Gianluca Scamacca'nın attığı golle cevap verdi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın rövanşı, 14 Mart'ta İtalya'da oynanacak.

Ligde son 16 turunun ilk ayağı, yarın yapılacak 7 maçla tamamlanacak.

Kaynak: AA

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