Ankara Keçiörengücü: 1-3

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Eren Özyemişçioğlu, Mehmet Kapluhan, Oğuz Kağan Çalışır

ALTAY: Ozan - Tolga, Björkander (Dk. 63 Murat Uluç ), İbrahim, Özgür (Dk. 28 Naderi), Kutay (Dk. 86 Arda), Salih, Zeki, Ceyhun, Eren, PaixaoANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin - Muharrem, Taha, Aykut, Erhan, Bekir, Mikail, Melih (Dk. 68 Muhammed), Olawoyin (Dk. 90 +3 Erkam), Hamza (Dk. 79 Balaj), Bardhi (Dk. 79 Mara)GOLLER: Dk. 80 Paxiao ( Altay ) - Dk. 23 Hamza, Dk. 56 Olawoyin, Dk. 81 ( Ankara Keçiörengücü )SARI KARTLAR: Salih, Björkander, Ceyhun, Zeki (Altay) - Taha, Balaj (Ankara Keçiörengücü)

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk iki haftayı puansız kapatan Altay, evinde Ankara Keçiörengücü'ne de yenilerek henüz puanla tanışamadı: 1-3. Maçın 23'üncü dakikasında Hamza gol perdesini açan isim olurken, 56'da Olawoyin farkı ikiye çıkardı. Altay 80'de Paixao ile umutlansa da 1 dakika sonra Bekir, Başkent ekibi adına 3'üncü golü kaydetti.

23'üncü dakikada konuk takım öne geçti. Olawoyin'in pasında topu iyi kontrol eden Hamza düzgün bir vuruşla ağları sarstı: 0-1.40'ıncı dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mikail sert vurdu. Altay kalecisi Ozan meşin yuvarlağı köşeden çıkardı.56'ncı dakikada Keçiörengücü farkı ikiye çıkardı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Olawoyin yerden vurdu, savunmaya da çarpan top filelerle buluştu: 0-2.60'Incı dakikada Melih, İbrahim'den sıyrılıp şutunu çekti. Kaleci Ozan topu son anda kornere çeldi.72'nci dakikada Zeki'nin kullandığı serbest vuruşta, Paixao kafayla topu kaleye gönderdi. Ancak meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.80'inci dakikada Altay umutlandı. Sağ kanattan yapılan ortaya dokunan Paixao topu ağlarla buluşturdu: 1-2.81'inci dakikada bu kez Keçiörengücü gol sevinci yaşadı. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Bekir iki oyuncudan sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-3.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Altay sahasında Keçiörengücü'ne 3-1 mağlup oldu.

- İzmir