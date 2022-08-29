Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

29.08.2022 00:10
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Alsancak Mustafa DenizliHakemler: Eren Özyemişcioğlu, Mehmet Kapluhan, Oğuz Kağan ÇalışırAltay: Ozan Evrim Özenç, Björkander (Dk. 63 Murat Uluç), Ceyhun Gülselam, Eren Erdoğan, Zeki Yıldırım, Tolga Ünlü, Kutay Yokuşlu (Dk.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Eren Özyemişcioğlu, Mehmet Kapluhan, Oğuz Kağan Çalışır

Altay: Ozan Evrim Özenç, Björkander (Dk. 63 Murat Uluç), Ceyhun Gülselam, Eren Erdoğan, Zeki Yıldırım, Tolga Ünlü, Kutay Yokuşlu (Dk. 86 Arda Gezer), Salih Sarıkaya, Paixao, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya (Dk. 28 Naderi)

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Aykut Demir, Hamza Gür (Dk. 79 Balaj), Olawoyin (Dk. 90+3 Erkam Reşmen), Bardhi (Dk. 79 Mara), Melih İnan (Dk. 68 Rashad Muhammed), Mikail Okyar, Erhan Kartal, Taha Batuhan Yayıkcı, Bekir Karadeniz

Goller: Dk. 23 Hamza Gür, Dk. 56 Olawoyin, Dk. 81 Bekir Karadeniz (Ankara Keçiörengücü), Dk. 80 Paixao (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 24 Salih Sarıkaya, Dk. 55 Björkander, Dk. 61 Ceyhun Gülselam, Dk. 83 Zeki Yıldırım (Altay), Dk. 63 Taha Batuhan Yayıkcı, Dk. 87 Balaj (Ankara Keçiörengücü)

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Altay'ı 3-1 yendi.

Öte yandan Altaylı futbolcular, "Kadına el kalkamaz" yazılı pankartla sahaya çıktı.

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Ankara Keçiörengücü: 1-3 Ankara Keçiörengücü: 1-3
Kaynak: AA

Ceyhun Gülselam, Zeki Yıldırım, Oğuz Kağan , Murat Uluç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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