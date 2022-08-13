Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

13.08.2022 20:20
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir HasHakemler: Suat Arslanboğa, Aleks Taşçoğlu, İsmail ŞencanYukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Cardoso, Gökhan Sazdağı, Bertolacci, Emrah Başsan, Campanharo, Gavranovicİstanbulspor: Jensen, Oğuzhan Berber, Okan...

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Suat Arslanboğa, Aleks Taşçoğlu, İsmail Şencan

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Cardoso, Gökhan Sazdağı, Bertolacci, Emrah Başsan, Campanharo, Gavranovic

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan Berber, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Melih Kabasakal, Ali Yaşar, Topalli, Ferhat Yazgan, Abazaj, İbrahim Yılmaz

Gol: Dk. 4 Cardoso (Yukatel Kayserispor)

Sarı kart: Dk. 32 Cardoso (Yukatel Kayserispor)

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Yukatel Kayserispor-İstanbulspor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

4. dakikada Kayserispor öne geçti. Sol çaprazda topla buluşan Carole, meşin yuvarlağı ceza sahasında uygun durumda bulunan Cardoso'ya gönderdi. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

26. dakikada gelişen İstanbulspor atağında sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Mehmet Yeşil'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

43. dakikada sağ kanatta topla buluşan Abazaj'ın ceza sahasına girdikten sonra sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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Kayserispor-İstanbulspor maçını Suat Arslanboğa yönetecek Kayserispor-İstanbulspor maçını Suat Arslanboğa yönetecek
Kaynak: AA

Suat Arslanboğa, Kayserispor, Onur Bulut, Spor, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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