Ankara Keçiörengücü: 1-1 - Son Dakika
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Ankara Keçiörengücü: 1-1

13.08.2022 21:22
Ankara Keçiörengücü: 1-1

STAT: Çaykur Didi HAKEMLER: Turgut Doman, Deniz Turgut, Sezgin ÇınarÇAYKUR RİZESPOR: Tarık - Koray (Dk.72 Grahovic), Emirhan, Bahadır, Alberk, Gökhan, Papa (Dk. 73 Emircan), Miya, Benhur (Dk. 73 Mithat), Sefa (Dk. 81 Efe), Bolasie (Dk.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Turgut Doman, Deniz Turgut, Sezgin ÇınarÇAYKUR RİZESPOR: Tarık - Koray (Dk.72 Grahovic), Emirhan, Bahadır, Alberk, Gökhan, Papa (Dk. 73 Emircan), Miya, Benhur (Dk. 73 Mithat), Sefa (Dk. 81 Efe), Bolasie (Dk.66 Deniz)ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin - Erhan, Erkam, Aykut, Muharrem, Olawoyin, Mikail, Bardhi (Dk. 61 Mara), Camara (Dk.65 Melih), Bala (Dk. 61 Hamza), Muhammed (Dk. 89 Taha)GOLLER: DK. 49 Papa (Çaykur Rizespor), DK.71 Muhammed (Ankara Keçiörengücü)SARI KARTLAR: Alberk (Çaykur Rizespor), Olawoyin, Aykut (Ankara Keçiörengücü)Spor Toto 1'inci Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor evinde Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı.23'üncü dakikada Sefa'nın sağ kanattan gönderdiği topu kontrol eden Miya, yakın mesafeden vuruşunu yaptı, top az farkla auta gitti.49'uncu dakikada sağ kanattan Sefa'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Benhur'un yerden gönderdiği topu Papa ağlarla buluşturdu: 1-0.71'inci dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Muhammed, rakiplerinden sıyrılarak geldiği ceza sahası yayından sert vurdu, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

- Rize
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Kaynak: DHA

Rizespor, Çaykur, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ankara Keçiörengücü: 1-1 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Ankara Keçiörengücü: 1-1 - Son Dakika
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