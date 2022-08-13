Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

13.08.2022 21:38
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Çaykur DidiHakemler: Turgut Doman, Deniz Turgut, Sezgin ÇınarÇaykur Rizespor: Tarık Çetin, Gökhan Gönül, Bahadır Öztürk, Emirhan Topçu, Alberk Koç, Koray Altınay (Dk.73 Grahovaç), Papa (Dk.73 Mithat Pala), Miya, Sefa Yılmaz (Dk.82 Efe Tecimer), Benhur Keser (Dk.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Turgut Doman, Deniz Turgut, Sezgin Çınar

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Gökhan Gönül, Bahadır Öztürk, Emirhan Topçu, Alberk Koç, Koray Altınay (Dk.73 Grahovaç), Papa (Dk.73 Mithat Pala), Miya, Sefa Yılmaz (Dk.82 Efe Tecimer), Benhur Keser (Dk.73 Emircan Altıntaş), Bolasie (Dk.66 Deniz Hümmet)

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Erhan Kartal, Aykut Demir, Erkam Reşmen, Muharrem Cinan, Mikail Okyar, Olawoyin, Bardhi (Dk.61 Mara), Camara (Dk.65 Melih İnan), Rashad Muhammed (Dk.89 Taha Batuhan Yayıkçı), Balaj (Dk.61 Hamza Gür)

Goller: Dk. 49 Papa (Çaykur Rizespor) Dk. 71 Rashad Muhammed (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk.30 Alberk Koç (Çaykur Rizespor), Dk.39 Olawoyin, Dk.45+2 Aykut Demir (Ankara Keçiörengücü)

Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor-Ankara Keçiörengücü mücadelesi 1-1 sona erdi.

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Spor Toto 1. Lig: Çaykur Rizespor: 1 Ankara Keçiörengücü: 1 Spor Toto 1. Lig: Çaykur Rizespor: 1 Ankara Keçiörengücü: 1 Ankara Keçiörengücü: 1-1 Ankara Keçiörengücü: 1-1
Kaynak: AA

Rizespor, Çaykur, Çınar, Papa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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