Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

29.08.2022 21:34
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Eskişehir YeniHakemler: Arda Kardeşler, Cevdet Kömürcüoğlu, Serkan OkArabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Muric (Dk. 63 Endri Çekiçi), Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Bytyqi (Dk. 90+1 Cebrail Karayel), Rahmanovic (Dk. 58 Uğurcan Yazğılı), Muhammet Demir (Dk.

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Arda Kardeşler, Cevdet Kömürcüoğlu, Serkan Ok

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Muric (Dk. 63 Endri Çekiçi), Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Bytyqi (Dk. 90+1 Cebrail Karayel), Rahmanovic (Dk. 58 Uğurcan Yazğılı), Muhammet Demir (Dk. 90+1 Ikpeazu)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Lemos (Dk. 31 Serdar Dursun), Szalai, Peres, Ferdi Kadıoğlu, Zajc (Dk. 71 Mert Hakan Yandaş), Arao, Lincoln (Dk. 46 Osayi-Samuel), Emre Mor (Dk. 46 İrfan Can Kahveci), Rossi (Dk. 71 Joao Pedro), Valencia

Gol: Dk. 65 Muhammet Demir (Arabam.com Konyaspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 22 Valencia (Fenerbahçe), Dk. 54 Adil Demirbağ (Arabam.com Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 88 Calvo, Dk. 90+4 Soner Dikmen (Arabam.com Konyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Arabam.com Konyaspor, Fenerbahçe'yi 1-0 yendi.

Konya'daki stadın zemininde devam eden bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle karşılaşma, Eskişehir'de oynandı.

50. dakikadaki Konyaspor atağında Bytyqi'nin sol kanattan Fenerbahçe kalesinin arka direğine doğru yaptığı ortada topla buluşan Muric'in şutunda, kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı bloke etti.

55. dakikada Fenerbahçe, Osayi-Samuel'in düşürülmesi sonucu ceza sahası dışından sağ çaprazdan serbest atış kazandı. Topun başına geçen Rossi'nin ceza alanı içine doğru yaptığı ortada iyi yükselen Szalai'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

61. dakikada oyuna ikinci yarıda dahil olan İrfan Can Kahveci'nin Konyaspor ceza sahası içine yaptığı ortada kale direğine yakın bölgede topla buluşan Rossi'nin şutunda, kaleci Sehic gole izin vermedi.

65. dakikada Konyaspor öne geçti. Bytyqi'nin sol kanattan yaptığı ortada Fenerbahçe savunmasını geçen topa Muhammet Demir kafayı vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Altay'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0

90. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sol kanattan Konyaspor ceza alanı içine yaptığı ortada iyi yükselen Joao Pedro'nun kafa vuruşunda, top kale direğinin yanından auta çıktı.

90+6. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içindeki Arao'nun kafa vuruşunda, kaleci Sehic topu kontrol etti.

Arabam.com Konyaspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Arda Kardeşler, Muhammet Demir, Eskişehir, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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