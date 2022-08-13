Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

13.08.2022 23:57
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: NefHakemler: Kadir Sağlam, Abdullah Bora Özkara, Mustafa SavranlarGalatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Van Aanholt (Dk. 77 Kazımcan Karataş), Oliveira (Dk. 61 Torreira), Midtsjö (Dk. 83 Hamza Akman), Yunus Akgün (Dk. 78 Mertens), Emre Akbaba (Dk.

Stat: Nef

Hakemler: Kadir Sağlam, Abdullah Bora Özkara, Mustafa Savranlar

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Van Aanholt (Dk. 77 Kazımcan Karataş), Oliveira (Dk. 61 Torreira), Midtsjö (Dk. 83 Hamza Akman), Yunus Akgün (Dk. 78 Mertens), Emre Akbaba (Dk. 46 Gomis), Kerem Aktürkoğlu, Seferovic

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Perez, Alper Uludağ, Traore, Mejia, Sergio (Dk. 87 Doğan Can Davas), Savicevic (Dk. 64 Murat Cem Akpınar), Borja (Dk. 82 Rahmetullah Berişbek), Bajic (Dk. 87 Quinteros)

Gol: Dk. 77 Borja (Bitexen Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Oliveira, Dk. 39 Van Aanholt, Dk. 73 Hayrullah Bilazer (Galatasaray), Dk. 26 Borja, Dk. 75 Alper Uludağ (Bitexen Giresunspor)

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Bitexen Giresunspor'a 1-0 yenildi.

65. dakikada Nelsson'un savunmadan uzun pasında savunma arkasına sarkan Seferovic, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Açısı daralan Bosna Hersek asıllı İsviçreli golcünün etkisiz vuruşunda Onurcan'ı geçen top yandan auta çıktı.

76. dakikada ceza sahası içi sağ kanatta topla buluşan Hayrullah Bilazer'in dar açıdan vuruşunda iyi yer tutan kaleci Muslera meşin yuvarlağın sahibi oldu.

77. dakikada Giresunspor golü buldu. Savunmadaki Abdülkerim Bardakcı'nın kısa düşen geri pasında araya giren Borja, ceza sahası dışına kadar çıkarak kendisini karşılayan kaleci Muslera'dan sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 0-1.

82. dakikada sol kanattaki Kazımcan Karataş'ın ortasında altıpas üzerindeki Seferovic iyi yükseldi ve kafa vuruşunu yaptı. Ancak kaleci Onucan, sağına gelen topa iyi uzandı ve meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

Müsabaka, 1-0 konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.

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Kazımcan Karataş ve Hamza Akman ilk resmi maçına çıktı Kazımcan Karataş ve Hamza Akman ilk resmi maçına çıktı Bitexen Giresunspor: 0-1 Bitexen Giresunspor: 0-1
Kaynak: AA

Abdülkerim Bardakcı, Karataş, Muslera, Van, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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