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Futbol: Spor Toto Süper Lig

15.08.2022 23:55
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Kemal YılmazFenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 68 Rossi), Arao (Dk. 68 Crespo), Zajc, Emre Mor (Dk. 77 Peres), Lincoln Henrique, King (Dk. 77 Serdar Dursun), Valencia (Dk.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Kemal Yılmaz

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 68 Rossi), Arao (Dk. 68 Crespo), Zajc, Emre Mor (Dk. 77 Peres), Lincoln Henrique, King (Dk. 77 Serdar Dursun), Valencia (Dk. 68 Arda Güler)

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Graovac, Hasan Emre, Petretta, Aytaç Kara, Eysseric (Dk. 77 Yunus Mallı), Hajradinovic, Fall (Dk. 77 Kalkani), Bahoken (Dk. 61 Ahmet Engin), Celina (Dk. 46. Turgay Gemicibaşı)

Goller: Dk. 8 King, Dk. 34, 58 Valencia, Dk. 45+3 Emre Mor, Dk. 86, 90+2 Arda Güler (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 21 Hadergjonaj, Dk. 42 Hajradinovic Dk. 54 Bahoken (Kasımpaşa), Dk. 42 Ferdi (Fenerbahçe),

Kırmızı kart: Dk. 16 Hasan Emre (Kasımpaşa)

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında yapılan Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı, konuk ekibin 6-0 üstünlüğüyle sona erdi.

58. dakikada Fenerbahçe'nin dördüncü golü geldi. King, orta sahada baskıyla kazandığı topu sağ çaprazda bekleyen Valencia'ya aktardı. Savunma oyuncusunu çalımlayan Valencia'nın kalecinin üzerinden aşırdığı top ağlarla buluştu: 0-4

63. dakikada Lincoln Henrique'nin pasıyla buluşan Ferdi'nin ortasında top King tarafından ceza sahası sağ çaprazda bekleyen Zajc'a indirildi. Topu şık bir çalımla önüne alan bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'un müdahalesiyle kornere çıktı.

65.dakikada Osayi-Samuel'in pasında sağ çaprazda topla buluşan King'in vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

68. dakikada yerden kullanılan köşe vuruşunda top ceza sahası içinde bekleyen King'le buluştu. King'in sol ayağıyla sert şutunda top sağ kale direği dibinden az farkla auta çıktı.

86. dakikada Arda Güler, sarı-lacivertlilerin 5. golünü kaydetti. Ceza sahası sol çaprazında Crespo'dan aldığı topla buluşan Arda Güler, çalımlarla kalenin sol direğine kadar indi. Arda'nın yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-5

88. dakikada bu kez Kasımpaşa atak geliştirdi. Berat'ın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Engin'in sert vuruşunda top, kaleci Altay'ın çelmesiyle kornere çıktı.

90+2. dakikada Serdar Dursun'un baskıyla kazandığı top ceza sahası içerisinde Arda Güler'le buluştu. Bu oyuncunun sol ayağıyla sert şutunda top ağlara gitti: 0-6

Maç, Fenerbahçe'nin 6-0'lık galibiyeti ile sona erdi.

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Valencia'dan 2 gol 1 asist Valencia'dan 2 gol 1 asist Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig
Kaynak: AA

Lincoln Henrique, Serdar Dursun, Valencia, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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