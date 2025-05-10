Süleyman Başar, Gömeç\'te Başpehlivan Oldu

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bu yıl 4. kez düzenlenen yağlı pehlivan güreşlerinde Türkiye'nin en ünlü pehlivanları er meydanına çıktı. Final karşılaşmasında rakibi Yalçın Öncül'ü yenen Süleyman Başar, başpehlivan oldu.

Gömeç Belediyesi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, Türkiye Güreş Federasyonu'nun da destek verdiği güreşler Gömeç'in Ulubeyler Mahallesi'nde gerçekleşti. Gömeç'te ata sporu güreşin gençlerce sevilmesi ve teşvik edilmesi için yıllarca emek veren merhum iş insanı Ümit Topuz adına organize edilmesinin yanı sıra Minikler, Teşvik, Tozkoparan, Deste, Küçük Orta, Büyük Orta, Başaltı ve Baş kategorilerinde gerçekleşen güreşlere çeşitli yaş gruplarından toplam 400 pehlivan katıldı. Geleneksel Güreş Ağalığının bu yıl olmadığı ve adeta kıran kırana geçen güreşlerde, en büyük heyecan ise başpehlivanlık mücadelesinde yaşandı. Başpehlivanlığın favori isimleri olarak gösterilen Recep Kara ile Enes Doğan üçüncülüğü paylaşmakla yetinirken, başpehlivanlığı final karşılaşmasında rakibi Yalçın Öncül'ü yenen Süleyman Başar elde etti.

Organizasyonun bu yıl dördüncüsünü düzenlediklerini hatırlatan Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, "Bu güreşleri benim dönemimde ikinci kez düzenledik. Rahmetli Ümit Topuz'un adına organize ettik. Karşılaşmalar son derece çekişmeli ama centilmence geçti. Bu organizasyonun Gömeç'in bu alanda isminin duyulmasına katkıda bulunacağını düşünüyorum" dedi.

Güreşlerin organizasyonunda federasyon ve birliğin kendilerine ekonomik anlamda destek vermemesinden duyduğu üzüntüyü ifade eden Başkan Bağcı, "Ama tüm bu olumsuzluklara rağmen Ulubeyler Kırsal Mahallesi ata sporu güreşlere son derece meraklı. Bu alanda sporcular da yetiştiriyoruz. İnşallah her şey daha güzel olur" diye konuştu. - BALIKESİR