SULTANLAR Ligi'nde 16'ncı hafta bugün oynanan Türk Hava Yolları-Kuzeyboru maçıyla sona erdi.
Haftanın kapanış mücadelesinde setleri; 25-8, 26-24, 25-16 alarak maçı da 3-0 kazanan ev sahibi Türk Hava Yolları oldu.
Haftanın diğer sonuçları ise şöyle :
Aras Kargo-VakıfBank: 0-3
Fenerbahçe Medicana-Keçiören Bld. Sigorta Shop: 3-0
Zeren Spor- Galatasaray Daikin: 1-3
Sarıyer Bld.-Eczacıbaşı Dynavit: 0-3
Bahçelievler Bld.- Beşiktaş: 3-1
Aydın BBSK-Nilüfer Bld. Eker: 1-3
Son Dakika › Spor › Sultanlar Ligi 16. Hafta Sonuçları: Türk Hava Yolları 3-0 Kazandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?