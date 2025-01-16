Sultanlar Ligi 16. Hafta Sonuçları: Türk Hava Yolları 3-0 Kazandı

Spor

SULTANLAR Ligi'nde 16'ncı hafta bugün oynanan Türk Hava Yolları-Kuzeyboru maçıyla sona erdi.

Haftanın kapanış mücadelesinde setleri; 25-8, 26-24, 25-16 alarak maçı da 3-0 kazanan ev sahibi Türk Hava Yolları oldu.

Haftanın diğer sonuçları ise şöyle :

Aras Kargo-VakıfBank: 0-3

Fenerbahçe Medicana-Keçiören Bld. Sigorta Shop: 3-0

Zeren Spor- Galatasaray Daikin: 1-3

Sarıyer Bld.-Eczacıbaşı Dynavit: 0-3

Bahçelievler Bld.- Beşiktaş: 3-1

Aydın BBSK-Nilüfer Bld. Eker: 1-3