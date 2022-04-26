Sultanlar Ligi finalinde program belli oldu - Son Dakika

Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe ile VakıfBank arasında oynanacak ve şampiyonu belirleyecek olan final etabının maç programı belli oldu.

Sultanlar Ligi'nde normal sezonu 22 galibiyetle üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe, yarı final serisinde karşılaştığı Eczacıbaşı Dynavit'i iki maçta da (3-1 ve 3-0) mağlup ederek adını final etabına yazdırdı. Fenerbahçe'nin final turundaki rakibiyse Türk Hava Yolları'nı geçen VakıfBank oldu. Normal sezonu 24 galibiyetle lider bitiren VakıfBank ise yarı finalde Türk Hava Yolları'nı (3-2 ve 3-0) ile geçmeyi başardı.

Fenerbahçe ile VakıfBank arasında 5 maç üzerinden oynanacak Misli.com Sultanlar Ligi final etabında 3 galibiyet alan takım şampiyonluğunu ilan edecek. İlk maç normal lig etabını alt sırada bitiren takımın sahasında, ikinci ve üçüncü maçlar üst sırada bitiren takımın evinde oynanacak. Dördüncü müsabakaya alt sırada bitiren ekip ev sahipliği yapacak. Seride 2-2 eşitlik olursa en az 2 gün sonra üst sırada bitiren takımın sahasında 5. karşılaşma oynanacak.

Play-off final etabının maç programı şu şekilde:

30 Nisan Cumartesi 19.00

Fenerbahçe - VakıfBank (Burhan Felek Spor Salonu)

3 Mayıs Salı 20.00

VakıfBank - Fenerbahçe (VakıfBank Spor Sarayı)

6 Mayıs Cuma 20.00

VakıfBank - Fenerbahçe (VakıfBank Spor Sarayı)

9 Mayıs Pazartesi 19.00

Fenerbahçe - VakıfBank (Burhan Felek)

12 Mayıs Perşembe 19.00

VakıfBank - Fenerbahçe (VakıfBank Spor Sarayı) - İSTANBUL