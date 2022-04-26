Sultanlar Ligi finalinde program belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Sultanlar Ligi finalinde program belli oldu

26.04.2022 14:03
Sultanlar Ligi finalinde program belli oldu

Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe ile VakıfBank arasında oynanacak ve şampiyonu belirleyecek olan final etabının maç programı belli oldu.

Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe ile VakıfBank arasında oynanacak ve şampiyonu belirleyecek olan final etabının maç programı belli oldu.

Sultanlar Ligi'nde normal sezonu 22 galibiyetle üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe, yarı final serisinde karşılaştığı Eczacıbaşı Dynavit'i iki maçta da (3-1 ve 3-0) mağlup ederek adını final etabına yazdırdı. Fenerbahçe'nin final turundaki rakibiyse Türk Hava Yolları'nı geçen VakıfBank oldu. Normal sezonu 24 galibiyetle lider bitiren VakıfBank ise yarı finalde Türk Hava Yolları'nı (3-2 ve 3-0) ile geçmeyi başardı.

Fenerbahçe ile VakıfBank arasında 5 maç üzerinden oynanacak Misli.com Sultanlar Ligi final etabında 3 galibiyet alan takım şampiyonluğunu ilan edecek. İlk maç normal lig etabını alt sırada bitiren takımın sahasında, ikinci ve üçüncü maçlar üst sırada bitiren takımın evinde oynanacak. Dördüncü müsabakaya alt sırada bitiren ekip ev sahipliği yapacak. Seride 2-2 eşitlik olursa en az 2 gün sonra üst sırada bitiren takımın sahasında 5. karşılaşma oynanacak.

Play-off final etabının maç programı şu şekilde:

30 Nisan Cumartesi 19.00

Fenerbahçe - VakıfBank (Burhan Felek Spor Salonu)

3 Mayıs Salı 20.00

VakıfBank - Fenerbahçe (VakıfBank Spor Sarayı)

6 Mayıs Cuma 20.00

VakıfBank - Fenerbahçe (VakıfBank Spor Sarayı)

9 Mayıs Pazartesi 19.00

Fenerbahçe - VakıfBank (Burhan Felek)

12 Mayıs Perşembe 19.00

VakıfBank - Fenerbahçe (VakıfBank Spor Sarayı) - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Sultanlar Ligi'nde final karşılaşması Vakıfbank-Fenerbahçe arasında olacak! Sultanlar Ligi'nde final karşılaşması Vakıfbank-Fenerbahçe arasında olacak! Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Türk Hava Yolları, Burhan Felek, Fenerbahçe, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sultanlar Ligi finalinde program belli oldu - Son Dakika


Son Dakika
14:02 Songül Karlı dolandırıcı olduğunu iddia ettiği eski eşiyle mahkemede karşı karşıya geldi
13:00 İYİ Parti Gezi kararını "muhalefet şerhi" yapan hakim üzerinden değerlendirdi! Hakim "dinlemeler hukuksuz, dosyada delil yok" demişti
13:37 Gözler Bilim Kurulu'nun son toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan da kurul üyeleri ile açıklama yapacak
13:29 FILA'nın CEO'su Cris Albert'in şüpheli ölümü: Bir otelde ölü bulundu
13:23 Çalışma Bakanı Bilgin'nden emekli maaşına zam müjdesi! En düşük emekli maaşı artacak!
13:19 Hayatını kaybeden Beta'nın sevgilisi o anları anlattı! Balkondan sarkıyordu, düşerken gördüm!
13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin'le telefon görüşmesi yaptı: Liderler zirvesi teklifini hatırlattı
13:11 Işın Karaca'dan yine Gülşen eleştirisi! Kızım görünce "Anne, neden?" diye sordu!
13:05 Bakan Koca'dan "Son Bilim Kurulu toplantısı" anonslu girizgah: Pandemi bitiyor
13:05 Patates kanseri nedeniyle 26 ilde karantina uygulandı! Bakan Kirişçi uyardı: Çok ciddi tedbirler alınması lazım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 14:11:37. #1.11#
SON DAKİKA: Sultanlar Ligi finalinde program belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement