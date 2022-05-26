Sümeyye Kaya, Yunusemre Belediyesi'nin gururu oldu - Son Dakika
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Sümeyye Kaya, Yunusemre Belediyesi'nin gururu oldu

26.05.2022 15:17
Sümeyye Kaya, Yunusemre Belediyesi'nin gururu oldu

Yunusemre Belediyespor'un milli judocusu Sümeyye Kaya, Slovakya'da yapılacak Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

Yunusemre Belediye spor'un milli judocusu Sümeyye Kaya, Slovakya'da yapılacak Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Türkiye Judo Federasyonu tarafından 25 Mayıs Çarşamba günü Ankara'da yapılan Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF) Milli Takım Seçmeleri'nde tatamiye çıkan Sümeyye Kaya, 78 kilogramda tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu. Başarıdan başarıya koşan Sümeyye, seçmede elde ettiği birincilikle, 24-30 Temmuz tarihleri arasında Slovakya'nın Banska Bistrica kentinde yapılacak Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Judo Antrenörü Halil Atmaca, Avrupa'nın en büyük spor organizasyonlarından birinde yer alacak olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Başarıların tesadüf olmadığını belirten Atmaca, "Sümeyye hem karakter hem yetenek olarak geleceği parlak bir sporcu. Bu seviyelere gelmek için çok çalıştı. Fransa'daki Okul Sporları Dünya şampiyonluğunun ardından birkaç gün içinde Ankara'daki seçmelere davet edilip orada da birinci olması kolay değil. EYOF, Avrupa'nın en başarılı genç sporcularının yer aldığı çok büyük bir organizasyon. Önümüzde başarmamız gereken birçok hedef var. Disiplinli bir şekilde çalışarak bileğinin hakkıyla bu seviyelere gelen kızımızın EYOF'ta da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz" dedi. Halil Atmaca, başarı yolunda yalnız yürümediklerini sözlerine ekleyerek, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ve Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan'a desteklerinden ötürü teşekkür etti.


Sümeyye Kaya, Yunusemre Belediyesi'nin gururu oldu
Sümeyye Kaya, Yunusemre Belediyesi'nin gururu oldu
Sümeyye Kaya, Yunusemre Belediyesi'nin gururu oldu
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Sümeyye Kaya, Yunusemre Belediyesi'nin gururu oldu - Son Dakika


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