Sungurlu Belediyespor yenilgisiz şampiyon oldu

Kulüplerarası Genç Erkekler Voleybol İl Birinciliği'nde Sungurlu Belediyespor A takımı yenilgisiz şampiyon oldu.

Voleybol İl Temsilciliği'nin 2022 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Genç Erkekler Voleybol İl Birinciliği'nde heyecan sona erdi. 4 takımın tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği il birinciliğinde son maçlar önceki gün akşam oynandı. Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu'nda saat 18.00'de Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile Sungurluspor arasında oynanması gereken karşılaşmaya Çorum Belediyesi'nin çıkmaması üzerine Sungurluspor 3-0 hükmen galip sayıldı. Aynı salonda saat 19.30'da ise lider Sungurlu Belediyespor A takımı ile Sungurlu Belediyespor B takımı karşı karşıya geldi. Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Sungurlu Belediyespor A takımı maçı 25-15, 25-16 ve 25-13'lük setlerle 3-0 kazanmayı başardı. Bu sonucun ardından 3 maçın 3'nü de kazanan Sungurlu Belediyespor 8 puanla yenilgisiz şampiyon olurken, 4 puanda kalan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ikinci, 3 puanlı iki takımdan Sungurluspor üçüncü, Sungurlu Belediyespor B takımı ise dördüncü tamamladı.

Müsabakalar ardından düzenlenen kupa törenine, Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, Sungurlu Belediye Başkan Yardımcıları Mükremin Dağaşan, Sakine Sarıyüce, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, İlçe Spor Müdürü Mehmet Aktaş, Gençlik Merkezi Müdürü Esat Buğdaylı ve sporcu velileri katıldı.

Şampiyon Sungurlu Belediyespor A takımının kupasını Kaymakam Fatih Görmüş takdim ederken, ikinci olan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ise kupa törenine katılmadı. - ÇORUM