Süper Lig 18. Haftanın Hakemleri Belli Oldu

Spor

SÜPER Lig'in 18'inci haftasındaki karşılaşmalarda görev yapacak olan hakemler ve yardımcıları belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan konuya ilişkin açıklamaya göre, 18'inci haftada görevli hakemler şöyle:

3 Ocak Cuma

20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Ozan Ergün

20.00 Corendon Alanyaspor - Konyaspor: Zorbay Küçük

4 Ocak Cumartesi

13.30 Adana Demirspor - Başakşehir: Erkan Özdamar

16.00 Antalyaspor - Eyüpspor: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Galatasaray - Göztepe: Alper Akarsu

20.00 Samsunspor - Trabzonspor: Mehmet Türkmen

5 Ocak Pazar

13.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Cihan Aydın

16.00 Bodrum FK - Kayserispor: Yasin Kol

19.00 Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor: Oğuzhan Çakır