SÜPER Lig'in 18'inci haftasındaki karşılaşmalarda görev yapacak olan hakemler ve yardımcıları belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan konuya ilişkin açıklamaya göre, 18'inci haftada görevli hakemler şöyle:
3 Ocak Cuma
20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Ozan Ergün
20.00 Corendon Alanyaspor - Konyaspor: Zorbay Küçük
4 Ocak Cumartesi
13.30 Adana Demirspor - Başakşehir: Erkan Özdamar
16.00 Antalyaspor - Eyüpspor: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Galatasaray - Göztepe: Alper Akarsu
20.00 Samsunspor - Trabzonspor: Mehmet Türkmen
5 Ocak Pazar
13.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Cihan Aydın
16.00 Bodrum FK - Kayserispor: Yasin Kol
19.00 Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor: Oğuzhan Çakır
Son Dakika › Spor › Süper Lig 18. Haftanın Hakemleri Belli Oldu - Son Dakika
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