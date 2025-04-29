Süper Lig 35. Hafta Programı Belli Oldu

SÜPER Lig'de 35'inci hafta programı belli oldu.
Haftanın önemli maçında Trabzonspor'un Galatasaray'ı konuk edeceği mücadele 10 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak
Süper Lig'de 35'inci haftanın karşılaşmaları ve maçların programı şöyle:
9 MAYIS CUMA
20.00 Başakşehir- Fenerbahçe ) Fatih Terim Stadyumu)
20.00 Gaziantep - Alanyaspor (Gaziantep Stadyumu)
10 MAYIS CUMARTESİ
16.00 Konyaspor- Rizespor Konya Büyükşehir Stadyumu
16.00 Eyüpspor - Kasımpaşa (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)
19.00 Trabzonspor- Galatasaray (Papara Park)
11 MAYIS PAZAR
16.00 Sivasspor - Bodrumspor (4 Eylül Stadyumu)
19.00 Göztepe - Hatayspor (Gürsel Aksel Stadyumu)
19.00 Beşiktaş - Adanaspor (Tüpraş Stadyumu)
12 MAYIS PAZARTESİ
20.00 Kayserispor - Antalyaspor (Enerji Stadyumu)
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