Üye Girişi
Süper Lig: Alanyaspor: 1 Adana Demirspor: 2 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Alanyaspor: 1 Adana Demirspor: 2 (İlk yarı)

18.12.2021 19:58
Süper Lig: Alanyaspor: 1 Adana Demirspor: 2 (İlk yarı)

Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor, Adana Demirspor'u ağırlıyor.

Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor, Adana Demirspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını konuk ekip 2-1 önde tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Balotelli'nin ceza sahası dışından zayıf şutu kalecide kaldı.

18. dakikada Efecan Karaca'nın ceza alanı dışından sert şutunu kaleci parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

19. dakikada Davidson'un kornerden ortasında defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Umut Güneş'in müsait pozisyondaki vuruşu kalecide kaldı.

24. dakikada ceza alanı dışından kazanılan serbest vuruşta Balotelli'nin penaltı noktası üzerine yaptığı ortada, Stambouli'nin kafası yandan auta gitti.

26. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza alanı çizgisinde topla buluşan Vargas'n vuruşu kalecinin solundan ağlarla buluştu. 0-1

27. dakikada Umut Güneş'in ceza yayı üzerinden yerden sert şutu az farkla yandan auta gitti.

30. dakikada Novais'in ara pasında ceza alanına giren Diedhıou kaleciyi çalımladıktan sonra topu boş kaleye gönderdi. 1-1

43. dakikada Vargas'ın sol kanattan ceza alanı içine kullandığı köşe vuruşunda Balotelli'nin kafası ağlara gitti. 1-2

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Hüseyin Göçek x, Bahattin Duran x, Murat Altan x

Alanyaspor: Serkan Kırıntılı x, Tayfur Bingöl x, Umut Güneş xx,Awaziem x, Novais xx, Fatih Aksoy x, Juan Fran x, Mevlja x, Efecan Karaca x,Davidson x, Dıedhıou xx

Yedekler: Marafona, Yusuf Karagöz, Ahmet Gülay, Leroy, Ahmet Ildız, Babacar, Efkan Bekiroğlu, Eduardo, Candeias, Oğuz Aydın

Teknik sorumlu: Bülent Korkmaz

Adana Demirspor: Muric x, Svensson x, Tayyip Talha Sanuç x, Samet Akaydın x, Stambouli, Kaan Kanak x, Yunus Akgün xx, Bjarnason x, Vargasx x, Gökhan İnler x, Balotelli xx

Yedekler: Ferhat Kaplan, Semih Güler, Assombalonga, Belhanda, Akıntola, İzzet Çelik, Castro, Tarık Çamdal, Sylvanus, Rassoul

Teknik direktör: Vincenzo Montella

Goller: Vargas (dk. 26), Balotelli (dk. 43) (Adana Demirpor), Diedhıou (dk. 30) (Alanayspor)

Sarı kart: Tayfur Bingöl (Alanyaspor) - ANTALYA

Süper Lig: Alanyaspor: 1 Adana Demirspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Alanyaspor: 1 Adana Demirspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Alanyaspor: 1 Adana Demirspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Alanyaspor: 1 Adana Demirspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Alanyaspor: 1 Adana Demirspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Alanyaspor: 1 Adana Demirspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Alanyaspor: 1 Adana Demirspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Alanyaspor: 1 Adana Demirspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Alanyaspor: 1 Adana Demirspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Alanyaspor: 1 Adana Demirspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Alanyaspor: 1 Adana Demirspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Alanyaspor: 1 Adana Demirspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Alanyaspor: 1 Adana Demirspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Alanyaspor: 1 Adana Demirspor: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Adana Demirspor, Balotelli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Alanyaspor: 1 Adana Demirspor: 2 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
20:06 Mansur Yavaş'tan fotoğraf çektirmek isteyen gençlere güldüren cevap: Çıkar telefonunu
19:56 Son dakika: Kars-Erzurum karayolunda yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
19:55 Okaka'dan müthiş röveşata! Herkes İtalyan santrforun Galatasaray'a attığı golü konuşuyor
19:45 Başakşehir'in golü sonrası Galatasaray tribünleri birbirine girdi: Yönetim uyuma
19:42 Son Dakika: Türkiye'de 18 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 191 kişi vefat etti, 17 bin 644 yeni vaka tespit edildi
19:19 AK Partili Şamil Tayyar, "Aman dikkat" sözleriyle uyardı: Yüksek kurdan daha tehlikeli
19:18 Dibi gören Kasımpaşa'da bir dönem bitti! Hakan Kutlu'yla yollar resmen ayrıldı
19:04 Trabzonspor mağlubiyetinin ardından Hatayspor'da isyan çıktı: 2 tane net penaltımız var
18:04 Fırtına'nın şampiyonluk yürüyüşü devam ediyor! Hatayspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, liderliği perçinledi
17:53 Pencere camını açık unutan İskoç polislerin cinsel içerikli oyunu görüntülendi! Kaybeden ilişkiye girdi
Mansur Yavaş'tan fotoğraf çektirmek isteyen gençlere güldüren cevap: Çıkar telefonunu Mansur Yavaş'tan fotoğraf çektirmek isteyen gençlere güldüren cevap: Çıkar telefonunu         
20:06
Okaka'dan müthiş röveşata! Herkes İtalyan santrforun Galatasaray'a attığı golü konuşuyor Okaka'dan müthiş röveşata! Herkes İtalyan santrforun Galatasaray'a attığı golü konuşuyor         
19:55
Son Dakika: MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki: Karşı çıksalar da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır Son Dakika: MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki: Karşı çıksalar da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır         
17:17
Günde 100 bardak çay içiyor! Misafirliğe gittiği evde 5. demliği isteyince kovuldu Günde 100 bardak çay içiyor! Misafirliğe gittiği evde 5. demliği isteyince kovuldu         
16:52
Yeni logo mu, eski logo mu? TOGG'un yeni lanse ettiği logoyu beğenmeyenler çoğunlukta Yeni logo mu, eski logo mu? TOGG'un yeni lanse ettiği logoyu beğenmeyenler çoğunlukta         
15:21
Sınır kapısında uzun araç kuyrukları! TL değer kaybettikçe, Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor Sınır kapısında uzun araç kuyrukları! TL değer kaybettikçe, Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor         
14:13
Oğlunu kazayla öldüren kızkardeşini suçladı: Yalandan ağladı, oğlumun mevlüdünde neşeliydi Oğlunu kazayla öldüren kızkardeşini suçladı: Yalandan ağladı, oğlumun mevlüdünde neşeliydi         
13:09
Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı         
11:07
"Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha "Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha         
10:08
İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı! İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı!         
09:34
Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim         
08:44
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı         
08:43
Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler         
08:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu         
08:41
Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak         
08:40
Baykuşun yuvasının içine yuva yapan güvercinin sonu feci oldu Baykuşun yuvasının içine yuva yapan güvercinin sonu feci oldu         
08:39
Saran'ın adaylığı sonrası Fenerbahçe taraftarı atağa geçti Saran'ın adaylığı sonrası Fenerbahçe taraftarı atağa geçti         
21:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2021 20:13:11. #1.11#
SON DAKİKA: Süper Lig: Alanyaspor: 1 Adana Demirspor: 2 (İlk yarı) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement