Süper Lig'de 32. hafta heyecanı başlıyor - Son Dakika
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Süper Lig'de 32. hafta heyecanı başlıyor

07.04.2022 11:01
Süper Lig'de 32. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Gaziantep FK, lider Trabzonspor'u Kalyon Stadı'nda saat 20.30'da konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 32. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.30 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)

9 Nisan Cumartesi:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük- Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Göztepe-Yukatel Kayserispor (Gürsel Aksel)

16.00 Çaykur Rizespor- İttifak Holding Konyaspor (Çaykur Didi)

20.30 Beşiktaş- Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)

10 Nisan Pazar:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-GZT Giresunspor (Yeni Malatya)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Adana Demirspor- Altay (Yeni Adana)

20.30 Fenerbahçe- Galatasaray (Ülker)

11 Nisan Pazartesi:

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Antalya)

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Süper Lig'de 32. hafta heyecanı başlıyor - Son Dakika


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