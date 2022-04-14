Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.30 Yukatel Kayserispor- Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar
20.30 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
16 Nisan Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor: Ozan Ergün
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Altay-Medipol Başakşehir: Sarper Barış Saka
20.30 Fenerbahçe-Göztepe: Yasin Kol
17 Nisan Pazar:
13.30 İttifak Holding Konyaspor- Gaziantep FK: Volkan Bayarslan
16.00 Kasımpaşa- Adana Demirspor: Kadir Sağlam
20.30 GZT Giresunspor- Beşiktaş: Arda Kardeşler
18 Nisan Pazartesi:
20.30 Galatasaray- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Mustafa Kürşad Filiz
Kaynak: AA
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