Süper Lig\'de 7. haftada Gençlerbirliği ve Amed Sportif başkanları kahvaltıda buluştu

Süper Lig'de 7. haftada Gençlerbirliği ve Amed Sportif başkanları kahvaltıda buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesinde iki kulübün başkanları kahvaltıda buluştu. Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak ile Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren, kahvaltının ardından stada birlikte girdi.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Amed Sportif Faaliyetler'in karşılaşacağı müsabaka öncesi yöneticiler bir araya geldi.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak. Maçtan önce Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak ile Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren kahvaltıda bir araya geldi. Başkanların yanı sıra kulüp yöneticileri de kahvaltıda yer aldı. Kahvaltının ardından kulüp başkanları stada beraber giriş yaptı.
Kaynak: İHA
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