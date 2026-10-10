Süper Lig\'de 7. haftada Gençlerbirliği ve Amed Sportif başkanları kahvaltıda buluştu

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Amed Sportif Faaliyetler'in karşılaşacağı müsabaka öncesi yöneticiler bir araya geldi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak. Maçtan önce Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak ile Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren kahvaltıda bir araya geldi. Başkanların yanı sıra kulüp yöneticileri de kahvaltıda yer aldı. Kahvaltının ardından kulüp başkanları stada beraber giriş yaptı.