Süper Lig'de 7. haftada Gençlerbirliği ve Amed Sportif başkanları kahvaltıda buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Süper Lig'de 7. haftada Gençlerbirliği ve Amed Sportif başkanları kahvaltıda buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig\'de 7. haftada Gençlerbirliği ve Amed Sportif başkanları kahvaltıda buluştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesinde iki kulübün başkanları kahvaltıda buluştu. Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak ile Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren, kahvaltının ardından stada birlikte girdi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Amed Sportif Faaliyetler'in karşılaşacağı müsabaka öncesi yöneticiler bir araya geldi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak. Maçtan önce Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak ile Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren kahvaltıda bir araya geldi. Başkanların yanı sıra kulüp yöneticileri de kahvaltıda yer aldı. Kahvaltının ardından kulüp başkanları stada beraber giriş yaptı.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigGençlerbirliğiNahit ErenFutbolGüncelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Montella’nın yerine düşünülen 2 iddialı isim İşte Montella'nın yerine düşünülen 2 iddialı isim
İlkay Gündoğan’dan maç sonunda Okan Buruk’u kızdıracak sözler İlkay Gündoğan'dan maç sonunda Okan Buruk'u kızdıracak sözler
Hamid’in sağlık durumunda üzen gelişme Müge Anlı isyan etti Hamid'in sağlık durumunda üzen gelişme! Müge Anlı isyan etti
80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz 80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz
CHP kurultayı öncesi Özgür Özel hakkında delege planı iddiası CHP kurultayı öncesi Özgür Özel hakkında delege planı iddiası
AK Parti’den sürpriz transfer sinyali Sırada bir büyükşehir var AK Parti'den sürpriz transfer sinyali! Sırada bir büyükşehir var
14:09
Yeni dönem Sigara satışında TC kimlik numarası şart olacak
Yeni dönem! Sigara satışında TC kimlik numarası şart olacak
13:43
Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1,5 milyar TL daha bulundu Toplam tutar 2,5 milyara dayandı
Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1,5 milyar TL daha bulundu! Toplam tutar 2,5 milyara dayandı
13:22
Kayseri’den ayrıldı, açtı ağzını yumdu gözünü: Herkes dolandırıyor
Kayseri'den ayrıldı, açtı ağzını yumdu gözünü: Herkes dolandırıyor
13:21
Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir’in öldüğü kazada yeni gelişme
Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir'in öldüğü kazada yeni gelişme
13:11
Galatasaray kasasını doldurdu Dursun Özbek rekor geliri açıkladı
Galatasaray kasasını doldurdu! Dursun Özbek rekor geliri açıkladı
12:04
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 14:22:24. #.0.2#
SON DAKİKA: Süper Lig'de 7. haftada Gençlerbirliği ve Amed Sportif başkanları kahvaltıda buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei