Süper Lig'de çılgın takas! Fenerbahçe'nin 6 milyon euroluk transferi Samatta, Anadolu'ya gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Süper Lig'de çılgın takas! Fenerbahçe'nin 6 milyon euroluk transferi Samatta, Anadolu'ya gidiyor

19.06.2022 00:07
Süper Lig'de çılgın takas! Fenerbahçe'nin 6 milyon euroluk transferi Samatta, Anadolu'ya gidiyor

Fenerbahçe, Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı'yı renklerine bağlamak için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, yeşil-beyazlı ekibe 2.25 milyon euro ve Samatta, Lemos, Meyer, Caulker'dan birini teklif etti.

Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda transferlerine devam eden Fenerbahçe, Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı'ya imza attırmak için harekete geçti.

KONYASPOR 3.5 MİLYON EURO İSTİYOR

TRT Spor yorumcusu Tarık Üstün'ün sosyal medyadan yaptığı paylaşıma göre Fenerbahçe, Abdülkerim Bardakçı için Konyaspor'a 2.25 milyon euro ve Samatta, Lemos, Meyer, Caulker'dan birini teklif etti. Yeşil-beyazlı ekip ise, 27 yaşındaki futbolcu için 3.5 milyon euro istiyor.

GEÇEN SEZONA DAMGA VURDU

Abdülkerim Bardakçı ise geçen sezon en çok gol atan stoper oldu ve Konyaspor'un ligi 3. bitirmesine büyük katkı sağladı.Konyaspor kaptanı, 34 maçta 5 gol, 4 asistle oynadı.

YORUMLAR
500
Antrenmana damga vurdu! Jesus'tan futbolcuların motivasyonunu tavan yaptıran sözler Antrenmana damga vurdu! Jesus'tan futbolcuların motivasyonunu tavan yaptıran sözler

Mbwana Samatta, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de çılgın takas! Fenerbahçe'nin 6 milyon euroluk transferi Samatta, Anadolu'ya gidiyor - Son Dakika


Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 00:22:34. #1.12#
SON DAKİKA: Süper Lig'de çılgın takas! Fenerbahçe'nin 6 milyon euroluk transferi Samatta, Anadolu'ya gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement