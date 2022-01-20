Türkiye Futbol Federasyonu Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonu 24, 25 ve 26. hafta maçlarının programını açıkladı. Öte yandan Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelenen Başakşehir- Konyaspor karşılaşması 22 Şubat Salı günü saat 20.00'de oynanacak.
Spor Toto Süper Lig 24. hafta programı:
Spor Toto Süper Lig 25. hafta programı:
Spor Toto Süper Lig 26. hafta programı:
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu programı:
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de son durum: Üç haftalık maç programı ve Türkiye Kupası Son 16 Turu programı belli oldu - Son Dakika Spor